ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,86 67,75 EUR Нал. 79,95 78,80 USD Бирж. 68,28 +0,03 EUR Бирж. 79,35 -0,04 USD ЦБ. 68,46 +0,19 EUR ЦБ. 79,14 +0,12 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6404,80 -959,31 IMOEX 2324,88 +0,15% RTSI 1072,69 +0,36% Brent 77,10 -0,19% DJIA 25974,99 +0,09% Nasdaq 7995,17 -1,19%
Visa запустила в России сервис денежных переводов по номеру телефона
Лента новостей
Visa запустила в России сервис денежных переводов по номеру телефона 10:00, Финансы Силовики провели выемку документов в администрации Иркутской области 09:52, Политика ИГ взяла на себя ответственность за теракты в Кабуле 09:32, Общество Глава Ryanair назвал глупыми планы Польши построить аэропорт за $9,4 млрд 09:30, Бизнес Левада-центр заявил об отсутствии проблемы антисемитизма в России 09:28, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 09:25, РБК и Schneider Electric Бум закончился: аналитики объяснили, почему нефть перестанет дорожать 08:50, Quote Приключения эскроу-счетов в России 08:47, Строительство  В Минфине допустили повышение штрафов за отсутствие ОСАГО 08:42, Общество Число пострадавших от землетрясения в Японии достигло 140 человек 08:23, Общество Тайвань разрешил россиянам приезжать без виз 08:09, Политика Как устроен современный промышленный центр обработки данных 07:46, РБК и Schneider Electric ICANN предупредила о перебоях в мировом интернете после 11 октября 07:31, Технологии и медиа Летевший в Москву лайнер со 154 пассажирами экстренно сел в Новосибирске 07:30, Общество СМИ узнали об отказе США от сделки со связанной с Вексельбергом компанией 07:23, Политика Смех сквозь деньги: на чем зарабатывает семья Петросяна и Степаненко 07:00, Технологии и медиа СМИ сообщили о выступающих против «Северного потока-2» шведских политиках 06:39, Политика Полиция представила доказательства вины президента Бразилии в коррупции 06:00, Политика Элитный пригород: где в Подмосковье предпочитают жить миллионеры 05:56, РБК и Элитная недвижимость Умер актер из «Терминатора» и племянник Джона Кеннеди 05:26, Общество В США одобрили законопроект о санкциях за киберпреступления 04:53, Политика Трамп заподозрил измену после анонимной статьи NYT с резкой критикой 04:34, Политика Юлия Самойлова заявила о решении эмигрировать из России 03:42, Общество СМИ узнали о вымогательстве взятки майором ФСБ у «дочки» «Газпрома» 03:16, Общество Внешнее питание АЭС «Томари» отключилось после землетрясения в Японии 02:57, Общество Делегация из США прибыла в Крым с трехдневным визитом 02:31, Политика Трамп предупредил о «злобе» США в случае кровопролития в сирийском Идлибе 01:55, Политика Трамп опроверг информацию о скорой отставке главы Пентагона 01:21, Политика
Visa запустила в России сервис денежных переводов по номеру телефона
Финансы, 10:00
0
Visa запустила в России сервис денежных переводов по номеру телефона
Visa запустила в России сервис, позволяющий переводить деньги с карты на карту по номеру телефона. Защиту обеспечит система токенов, когда вместо данных карты передается идентификатор
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Платежная система Visa объявила о запуске в России сервиса, позволяющего осуществлять денежные переводы с карты на карту по номеру телефона без необходимости вводить 16-значный номер карты. Сервис будет реализован в приложении Samsung Pay с применением технологии токенизации, сообщили РБК в пресс-службе Visa.

В целях безопасности при совершении перевода вместо данных банковской карты будет отправляться номер цифрового идентификатора — токена. «Каждый токен уникален, поскольку генерируется для конкретного устройства и не может использоваться отдельно от него, что делает бесполезным перехват таких данных злоумышленниками, повышая безопасность платежного сервиса», — подчеркнули в Visa, добавив, что таким образом снижается риск компрометации платежных реквизитов.

В России самый массовый сервис по переводу денег по номеру телефона — «Сбербанк Онлайн» с активной аудиторией 40 млн человек (данные банка по итогам 2017 года). При общем объеме переводов с карты на карту между физическими лицами в 19 трлн руб. на него приходилось 13,6 трлн. Сбербанк долгое время предоставлял услугу перевода по номеру телефона только для собственных карт. В июле к его системе присоединился первый сторонний банк — Тинькофф Банк. Сам Тинькофф Банк предоставляет возможность перевода по номеру телефона и на карты других банков.

В апреле о запуске сервиса, который позволит переводить деньги по номеру телефона на карты любых банков, объявила другая платежная система MasterCard. Сервис позволяет осуществлять переводы и на карты Visa. К этой платформе пока присоединился только Райффайзенбанк.

Возможность перевода денег по номеру телефона предусмотрена во многих банковских мобильных и онлайн-приложениях. Но большинство банков предоставляют возможность перевода по номеру телефона только для карт, выпущенных ими самими.

В настоящее время российскую систему быстрых платежей, которая позволит всем банкам использовать номер мобильного в качестве идентификатора карточного счета, разрабатывает Центробанк. Она должна заработать в январе 2019 года и охватить большинство российских кредитных организаций.

Автор: Анна Михеева.
Главное
Силовики провели выемку документов в администрации Иркутской области Политика
Материалы по теме
Сбербанк и Тинькофф Банк запустили перевод денег по номеру телефона Финансы
Почему клиентов обяжут давать согласие на перевод денег по телефону Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter