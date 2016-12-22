Visa запустила в России сервис денежных переводов по номеру телефона

Visa запустила в России сервис, позволяющий переводить деньги с карты на карту по номеру телефона. Защиту обеспечит система токенов, когда вместо данных карты передается идентификатор

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Платежная система Visa объявила о запуске в России сервиса, позволяющего осуществлять денежные переводы с карты на карту по номеру телефона без необходимости вводить 16-значный номер карты. Сервис будет реализован в приложении Samsung Pay с применением технологии токенизации, сообщили РБК в пресс-службе Visa.

В целях безопасности при совершении перевода вместо данных банковской карты будет отправляться номер цифрового идентификатора — токена. «Каждый токен уникален, поскольку генерируется для конкретного устройства и не может использоваться отдельно от него, что делает бесполезным перехват таких данных злоумышленниками, повышая безопасность платежного сервиса», — подчеркнули в Visa, добавив, что таким образом снижается риск компрометации платежных реквизитов.

В России самый массовый сервис по переводу денег по номеру телефона — «Сбербанк Онлайн» с активной аудиторией 40 млн человек (данные банка по итогам 2017 года). При общем объеме переводов с карты на карту между физическими лицами в 19 трлн руб. на него приходилось 13,6 трлн. Сбербанк долгое время предоставлял услугу перевода по номеру телефона только для собственных карт. В июле к его системе присоединился первый сторонний банк — Тинькофф Банк. Сам Тинькофф Банк предоставляет возможность перевода по номеру телефона и на карты других банков.

В апреле о запуске сервиса, который позволит переводить деньги по номеру телефона на карты любых банков, объявила другая платежная система MasterCard. Сервис позволяет осуществлять переводы и на карты Visa. К этой платформе пока присоединился только Райффайзенбанк.

Возможность перевода денег по номеру телефона предусмотрена во многих банковских мобильных и онлайн-приложениях. Но большинство банков предоставляют возможность перевода по номеру телефона только для карт, выпущенных ими самими.

В настоящее время российскую систему быстрых платежей, которая позволит всем банкам использовать номер мобильного в качестве идентификатора карточного счета, разрабатывает Центробанк. Она должна заработать в январе 2019 года и охватить большинство российских кредитных организаций.