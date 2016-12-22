Власти Казахстана пообещали остановить нелегальный вывоз бензина в Россию

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что из страны массово вывозятся дизельное топливо и бензин, пообещав предложить правительству варианты защиты рынка страны. Об этом сообщает Tengri News.

По его словам, в приграничных Западно-Казахстанской и Костанайской областях Казахстана, где проживают около 800 тыс. человек, потребляют в несколько раз больше топлива, чем на юге страны. «Это означает, что дизельное топливо и бензин «утекают» на сопредельные рынки — в Россию», — сказал Бозумбаев, добавив, что солярку вывозят фурами и бензовозами.

Министр подчеркнул, что уже доложил о сложившейся ситуации главе кабмина Казахстана, который поручил вице-министру Ерболату Дасаеву подготовить предложения по предотвращению утечки топлива. По словам Бозумбаева, установление цен на бензин на уровне российских — предложение «из области фантастики».

Вице-премьер Дмитрий Козак 13 ноября сообщал, что в России исключен дефицит бензина на АЗС. При этом он отметил, что пока нет предпосылок для существенного снижения цен на бензин на рынке. Козак подчеркнул, что цены снизятся только в том случае, если будет «существенно перенасыщен внутренний рынок, если будет повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя».