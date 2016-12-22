Депутаты отменили лишение права голоса за нарушение дисциплины

Госдума приняла поправки в свой регламент, согласно которым парламентариев не будут лишать права выступать на заседаниях за нарушение установленных правил, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, лишение права голоса — устаревшая форма ограничений, не соответствующая сути парламентаризма. «Парламент — это место для дискуссий и место, где обсуждаются вопросы», — добавил председатель Госдумы, подчеркнув, что депутаты должны «демонстрировать политическую культуру и самоорганизованность».

Согласно документу, вместо того, чтобы лишать депутатов права на выступление за нарушение установленных в Госдуме правил, его будет прерывать председатель.

В сентябре в Госдуме снизили штрафы за прогул пленарных заседаний с 1/6 до 1/9 части зарплаты. Таким образом, если основываться на средней заработной плате депутата (347,4 тыс. руб.), штрафы снизили до 44 тыс. руб.