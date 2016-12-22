Госдума сократила размер штрафа депутатам за прогулы

Депутатам Госдумы снижен штраф за прогулы пленарных заседаний. Соответствующее постановление принято​ на заседании 18 сентября. Депутаты внесли изменения в 44-ю статью регламента. Штраф за прогулы сокращен с 1/6 части зарплаты до 1/9.

​В июле стало известно, что средняя зарплата депутата составляет 347,4 тыс. руб. (до налога — 399,3 тыс. руб.). Таким образом, штраф уменьшился до примерно 44 тыс. руб.

С начала осенней сессии количество заседаний Госдумы увеличилось с шести до девяти. Как отмечает «Интерфакс», уменьшение штрафа за прогулы связано с этими изменениями.

Штрафы за пропуски заседаний Госдумы ввели в ноябре 2016 года. Нарушители дисциплины были обязаны отдавать 1/6 часть зарплаты (около 60 тыс. руб.) за отсутствие на каждом пленарном заседании. Пропуск за свой счет при подаче официального заявления был оценен в 18 тыс. руб. В октябре 2017 года спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что благодаря штрафам удалось сэкономить около 32 млн руб.