ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 71,62 69,68 EUR Нал. 82,81 80,82 USD Бирж. 70,57 +0,65 EUR Бирж. 81,83 +1,03 USD ЦБ. 69,87 +0,84 EUR ЦБ. 80,67 +0,31 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6326,30 +29,80 IMOEX 2335,85 +0,60% RTSI 1043,46 -0,67% Brent 77,49 +1,35% DJIA 25857,07 -0,23% Nasdaq 7924,16 +0,27%
«Газпром нефть» в 1,6 раза подняла оценку запасов месторождения «Нептун»
Лента новостей
Экс-партнер семьи Сергея Приходько по яхт-клубу объявлен в розыск 07:40, Политика CNN узнал об ограничении использования мобильных телефонов в Белом доме 07:32, Политика Минприроды поручили создать программу добычи ресурсов в Мировом океане 07:09, Экономика Российская армия начала крупнейшие в истории учения «Восток-2018» 07:04, Общество Рынок и аналитики разошлись во взглядах на ключевую ставку ЦБ 07:00, Финансы Торгпред заявил о росте товарооборота между Россией и Южной Кореей на 30% 06:47, Экономика Экс-владелец Бинбанка начал переговоры о реструктуризации долга 06:43, Финансы Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Иркутске 06:31, Общество «Газпром нефть» в 1,6 раза подняла оценку запасов месторождения «Нептун» 06:30, Бизнес Финляндия попросила Россию смягчить правила въезда машин 06:20, Политика Главы Ростуризма и Минтранса сделали прививки против гриппа на ВЭФ 05:55, Общество Глава Роснедр рассказал о вариантах поддержки золотодобытчиков 05:53, Экономика Шохин назвал сроки подготовки перечня проектов из «списка Белоусова» 05:31, Бизнес Орешкин назвал два фактора для переезда компаний в российские офшоры 05:09, Экономика Business Insider включил «Адмирала Кузнецова» в рейтинг худших авианосцев 04:17, Политика СМИ узнали о планах ограничить долговую нагрузку россиян 04:07, Общество Новый президент Мексики пригласил на инаугурацию Путина и Папу Римского 03:55, Политика Трамп продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП в США 03:30, Политика PwC оценила угрозу от телефонов топ-менеджеров для безопасности компаний 03:20, Бизнес Создатель мультсериала «Ми-ми-мишки» заключил сделку с Netflix 03:04, Бизнес Mirror узнала о группе «Чистильщиков» в «деле Скрипалей» 02:40, Политика США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда 02:17, Политика В нескольких американских штатах ввели режим ЧП из-за урагана «Флоренс» 02:16, Общество Суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест 01:49, Политика В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 вузов из России 01:28, Общество Сестра Сенцова сообщила о завещании режиссера на свое творчество 01:25, Политика Человек погиб при аварии с участием фуры и семи автомобилей в Москве 00:51, Политика Зять Федуна покинул пост технического директора «Спартака» 00:26, Общество
«Газпром нефть» в 1,6 раза подняла оценку запасов месторождения «Нептун»
Бизнес, 06:30
0
«Газпром нефть» в 1,6 раза подняла оценку запасов месторождения «Нептун»

Запасы нефти на месторождении «Нептун», находящемся на шельфе в Охотском море, составляют 415,8 млн т, что в 1,6 раза превышает первоначальную оценку. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпром нефти», поступившем в РБК.

Месторождение было открыто в 2017 году, оно находятся в 55 км к северо-востоку от Сахалина на глубине 60-70 м. Тогда его запасы оценивались в 250 млн т, а пик нефтедобычи — в 5–6 млн т в год.

Лицензия на Аяшском участке, где находится месторождение, принадлежит компании «Газпром нефть Шельф». Разработкой скважины занималась «Газпром нефть-Сахалин», подсчет запасов произвели сотрудники научно-технического центра «Газпром нефти» при помощи геологической модели. Сейчас идет строительство второй скважины на Аяшском участке.

Почему Россия продолжает добычу на спорном Одесском месторождении в Крыму
Бизнес

«Месторождение «Нептун» по объему запасов стало одним из крупнейших активов «Газпром нефти». Дальний Восток будет новым стратегически важным регионом нашей деятельности на многие годы вперед, что позволит компании более активно работать на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», — приводятся в пресс-релизе слова председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова.​

Теги: «Газпромнефть» , нефтяное месторождение , Охотское море
Главное
«Росатом» и «Р-Фарм» займутся совместным производством лекарств Бизнес
Материалы по теме
ЛУКОЙЛ ответил на сообщения о захвате заложников на месторождении в Ираке Общество
СМИ связали жену Медведчука с крупным нефтегазовым месторождением в ХМАО Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter