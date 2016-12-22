«Газпром нефть» в 1,6 раза подняла оценку запасов месторождения «Нептун»

Запасы нефти на месторождении «Нептун», находящемся на шельфе в Охотском море, составляют 415,8 млн т, что в 1,6 раза превышает первоначальную оценку. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпром нефти», поступившем в РБК.

Месторождение было открыто в 2017 году, оно находятся в 55 км к северо-востоку от Сахалина на глубине 60-70 м. Тогда его запасы оценивались в 250 млн т, а пик нефтедобычи — в 5–6 млн т в год.

Лицензия на Аяшском участке, где находится месторождение, принадлежит компании «Газпром нефть Шельф». Разработкой скважины занималась «Газпром нефть-Сахалин», подсчет запасов произвели сотрудники научно-технического центра «Газпром нефти» при помощи геологической модели. Сейчас идет строительство второй скважины на Аяшском участке.

«Месторождение «Нептун» по объему запасов стало одним из крупнейших активов «Газпром нефти». Дальний Восток будет новым стратегически важным регионом нашей деятельности на многие годы вперед, что позволит компании более активно работать на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», — приводятся в пресс-релизе слова председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова.​