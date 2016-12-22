Акционеры НОВАТЭКа по требованию Total обсудят смену совета директоров

Совет директоров НОВАТЭКа решил созвать внеочередное собрание акционеров, включив в его повестку вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего совета директоров и избрании нового состава совета. Об этом говорится в сообщении Центра раскрытия корпоративной информации.

Решение созвать внеочередное общее собрание акционеров было принято на основании письменного требования, поступившего от акционера НОВАТЭКа — компании Total E&P Holdings Russia, отмечается в сообщении.

Также совет директоров решил досрочно прекратить полномочия члена правления НОВАТЭКа Игоря Плесовских.

Представитель НОВАТЭКа отказался от комментариев РБК.