Акционеры НОВАТЭКа по требованию Total обсудят смену совета директоров
Бизнес, 14:14
0
Акционеры НОВАТЭКа по требованию Total обсудят смену совета директоров
Совет директоров НОВАТЭКа решил созвать внеочередное собрание акционеров, включив в его повестку вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего совета директоров и избрании нового состава совета. Об этом говорится в сообщении Центра раскрытия корпоративной информации.
Решение созвать внеочередное общее собрание акционеров было принято на основании письменного требования, поступившего от акционера НОВАТЭКа — компании Total E&P Holdings Russia, отмечается в сообщении.
Также совет директоров решил досрочно прекратить полномочия члена правления НОВАТЭКа Игоря Плесовских.
Представитель НОВАТЭКа отказался от комментариев РБК.