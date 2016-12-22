Путин призвал Европу покончить с фобиями в вопросе с мигрантами из Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна избавиться от фобий и помочь народу Сирии, если не хочет нового наплыва мигрантов. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Если мировое сообщество, прежде всего Европа, не хочет нового наплыва мигрантов, она должна подумать, избавиться от каких-то фобий и просто помочь сирийскому народу», — сказал он, добавив, что помощь должна быть вне зависимости от политических пристрастий.
В начале ноября австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что в боснийском городе Велика-Кладуша, который находится на границе с Хорватией и в 224 км от Австрии, более 20 тыс. мигрантов надеются перебраться в Центральную Европу. По словам источников издания, в Вене создали «специальные силы» для реагирования на подобные угрозы. Газета сообщила, что среди них 95% составляют молодые мужчины.
Лидером по числу принятых мигрантов стала Испания, которая впустила 32,3 тыс. человек, следует из данных Международной организации по миграции (IOM), собранных с 1 января по 12 сентября 2018 года. При этом в августе Италия призвала Евросоюз изменить миграционную политику. Страна пригрозила отказаться от выплат в бюджет союза, однако в ЕС отказались от предложения.