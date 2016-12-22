СМИ сообщили об угрозе «прорыва» в Центральную Европу 20 тыс. мигрантов

В 224 км от Австрии в боснийском городе Велика-Кладуша, находящемся на границе с Хорватией, ​более 20 тыс. мигрантов надеются на шанс прорваться в Центральную Европу, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на «последние данные офицеров, переданные в Министерство внутренних дел Австрии».

Из этих материалов, как указывает издание, следует, что «попытка прорыва не менее 20 тыс. мигрантов на границе Хорватии и австрийского Шпильфельда в Центральную Европу может быть неизбежной».

В настоящий момент хорваты, как рассказали газете занимающиеся вопросами миграции источники в управлении МВД в Вене, пытаются справиться со сложившейся ситуацией в одиночку. Они, по словам собеседников Kronen Zeitung, уже создали «специальные силы» для реагирования на подобные угрозы.

При этом среди находящихся в Велика-Кладуше мигрантов, по информации источников газеты, больше нет семей и почти нет женщин. «95% мигрантов, которые хотят прорваться в Европу, — это молодые люди», — указали собеседники издания, подчеркнув, что «почти все они вооружены ножами».​

Кроме того, среди ожидающих в Боснии и Герцеговине мигрантов, по информации Kronen Zeitung, нет сирийцев. Основная масса, как пишет газета, — выходцы из Пакистана, также много иранцев, алжирцев и марокканцев. При этом итоговой целью этих мигрантов, как считают источники издания, является не Австрия. «Мигранты хотят в Германию и в скандинавские страны», — уверяют собеседники газеты.