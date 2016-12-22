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В ЕК назвали возможные санкции против США в случае пошлин на авто из ЕС
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В ЕК назвали возможные санкции против США в случае пошлин на авто из ЕС
Экономика, 03:56
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В ЕК назвали возможные санкции против США в случае пошлин на авто из ЕС

Еврокомиссия (ЕК) ответит контрмерами против американского автопрома и сельского хозяйства, если США введут пошлины на автомобили из ЕС, заявила еврокомиссар Сесилия Мальмстрём немецкой газете ​Die Zeit.

«Тогда мы ответим, мы сможем очень быстро создать длинный список контрмер в соответствии с руководящими принципами ВТО», — сказала она.

Мальмстрем пояснила, что под ограничения может попасть американское сельское хозяйство, автопром и другие сектора промышленности.

О том, что ЕС начал готовить контрмеры в случае новых пошлин со стороны США стало известно еще в июле, после того, как американская сторона повысила пошлины на поставки стали и алюминия.

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Наиболее вероятным следующим ходом Вашингтона может стать введение пошлин на автомобили европейского производства. Об этом неоднократно упоминал президент США Дональд Трамп. Он обосновывал новые ограничения в отношении европейских производителей тем, что Брюссель идет по пути повышения тарифов для американских компаний.

В то же время в конце июля ЕС и США договорились смягчить позиции по торговым вопросам. В частности, Брюссель и Вашингтон пришли к соглашению о нулевых пошлинах, нулевых нетарифных барьерах и нулевых субсидиях на не относящиеся к автопрому товары. ЕС и США договорились о наращивании торговли услугами, химическими товарами, фармацевтикой, медицинской продукцией, а также соей». Наконец, ЕС условился закупать у США значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ)

Теги: Еврокомиссия , пошлины
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