Вслед за Либерманом израильское правительство покинет еще один министр

Министр по делам абсорбции, член партии «Наш дом Израиль» (НДИ) Софа Ландвер подала в отставку вслед за лидером партии Авигдором Либерманом — тот уходит с поста министра обороны. Об этом сообщает издание Kan-ashdod.
«Мы вошли в правительство вместе как фракция, мы оба покидаем правительство», — сказала она.
Пресс-секретарь министра Людмила Лагуш подтвердила «РИА Новости» информацию об отставке Ландвер. По ее словам, фракция «Наш дом Израиль» выходит из правящей коалиции и переходит в оппозицию. Заявление об отставке вступит в силу через 48 часов.
Либерман заявил, что уходит в отставку в знак «протеста против перемирия в Газе». Либерман также призвал распустить правительство и провести новые выборы.
Ранее Либерман выступил против соглашения Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС о прекращении боевых действие в Газе — стороны обменивались ударами с воскресенья, 11 ноября, после рейда израильского спецназа, в ходе которого были убиты палестинцы. Либерман назвал перемирие «капитуляцией перед террором».