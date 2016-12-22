Обвиняемый в госизмене ученый отказался от сделки со следствием

Обвиняемый в госизмене 75-летний сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев отказался от сделки со следствием в обмен на его освобождение из-под ареста. Об этом сообщил его адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов в Facebook.

Как отметил защитник, у Кудрявцева была возможность оказаться дома, если бы он пошел на сделку со следствием. «Но даже ради такой возможности он не смог пойти на сделку с собственной совестью», — написал Павлов. Он пояснил, что Кудрявцеву предложили освобождение в обмен на признание своей вины в госизмене, а также заключение сделки, предполагавшей «оговор коллеги».

Сын ученого Ярослав Кудрявцев сообщил РБК, что следствие оказывает давление на его отца. Он говорил, что Кудрявцева обещали перевести под домашний арест, если тот даст признательные показания. «Здоровье отца постоянно ухудшается, и мы серьезно опасаемся, что он может не дожить до суда», — добавил Ярослав Кудрявцев. Он также указал, что в сложившихся обстоятельствах сделка со следствием может стать для ученого единственным шансом увидеть семью.

В конце октября ученые РАН, деятели искусства и правозащитники обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, а также в ФСБ и Верховный суд. Они потребовали изменить меру пресечения для ученого на не связанную с содержанием под стражей. В письме указывается, что 75-летний ученый страдает множеством заболеваний, при этом вина Кудрявцева не доказана, а предъявленные ему обвинения — «абсурдны».

Кудрявцева арестовали в конце июля. По данным следствия, он передавал секретные данные бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. В «Роскосмосе» (ЦНИИМаш является головным научно-исследовательским институтом «Роскосмоса») говорили, что события, связанные с делом о госизмене, произошли в 2013 году.