КамАЗ изменил график работы в ноябре из-за сокращения заказов

Руководство КамАЗа утвердило три пятницы в ноябре днями простоя из-за снижения заказов. Об этом сообщают «Вести КамАЗа».

Днями простоя станут 16, 23 и 30 ноября. За первые два дня работники получат две трети заработной платы, что коснется в основном офисных сотрудников. Однако они не затронут основных рабочих и часть вспомогательного персонала, так как конвейер 16 и 23 ноября будет работать. При этом 30 ноября две трети зарплаты получат все сотрудники компании.

Представитель автоконцерна сообщил «Ведомостям», что, скорее всего, практика использования простоев продолжится.

Накануне маркетологи автоконцерна рассказали изданию «Вести КамАЗа», что рост продаж тяжелых грузовых автомобилей начал падать. По итогам 2017 года рост относительно 2016 года составил 53%. Однако в первом квартале 2018 года рост по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года составил 35%. При этом в первом полугодии 2018 года рост замедлился до 23% относительно аналогичного периода 2017 года.

В конце мая глава КамАЗа Сергей Когогин рассказал РБК, что в 2018 году не ожидается роста экспорта продукции компании. По его словам, это связано с политической ситуацией, несмотря на то что КамАЗ не находится под санкциями. Он пояснил, что за пределами России финансовые операции стали «очень затруднительными» из-за массовых проверок и остановки платежей на неограниченное время. Однако Когогин добавил, что проблемы возникают и с российскими банками.