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КамАЗ изменил график работы в ноябре из-за сокращения заказов
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КамАЗ изменил график работы в ноябре из-за сокращения заказов
Бизнес, 17:07
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КамАЗ изменил график работы в ноябре из-за сокращения заказов

Руководство КамАЗа утвердило три пятницы в ноябре днями простоя из-за снижения заказов. Об этом сообщают «Вести КамАЗа».

Днями простоя станут 16, 23 и 30 ноября. За первые два дня работники получат две трети заработной платы, что коснется в основном офисных сотрудников. Однако они не затронут основных рабочих и часть вспомогательного персонала, так как конвейер 16 и 23 ноября будет работать. При этом 30 ноября две трети зарплаты получат все сотрудники компании.

Представитель автоконцерна сообщил «Ведомостям», что, скорее всего, практика использования простоев продолжится.

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Бизнес

Накануне маркетологи автоконцерна рассказали изданию «Вести КамАЗа», что рост продаж тяжелых грузовых автомобилей начал падать. По итогам 2017 года рост относительно 2016 года составил 53%. Однако в первом квартале 2018 года рост по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года составил 35%. При этом в первом полугодии 2018 года рост замедлился до 23% относительно аналогичного периода 2017 года.

В конце мая глава КамАЗа Сергей Когогин рассказал РБК, что в 2018 году не ожидается роста экспорта продукции компании. По его словам, это связано с политической ситуацией, несмотря на то что КамАЗ не находится под санкциями. Он пояснил, что за пределами России финансовые операции стали «очень затруднительными» из-за массовых проверок и остановки платежей на неограниченное время. Однако Когогин добавил, что проблемы возникают и с российскими банками.

Теги: «КамАЗ» , грузовики
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