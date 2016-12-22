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КамАЗ поставит в Москву почти 600 автобусов к 2021 году
Бизнес, 12:54
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КамАЗ поставит в Москву почти 600 автобусов к 2021 году

КамАЗ выиграл конкурс на поставку 596 автобусов для Москвы до конца 2020 года, говорится в сообщении на сайте компании.

КамАЗ заключил трехлетний контракт на поставку низкопольных автобусов «НЕФАЗ», 30 из которых специально оборудованы для обучения водителей. Первые 40 автобусов компания передаст Москве до конца текущего года. В 2019 году Мосгортранс получит 372 «НЕФАЗа», а в 2020 году — еще 184.​

КамАЗ и ГАЗ поставят Москве первые 200 электробусов
Политика

Рестайлинговый низкопольный автобус «НЕФАЗ-52.40.5299» был запущен в серийное производство в 2018 году на Нефтекамском заводе в Башкирии. Он рассчитан на 111 пассажиров, снабжен ​usb-зарядками для гаджетов и аппарелью для заезда колясок. Обновлено также и рабочее место водителя: модернизировано кресло на пневмоподвесе и установлена новая эргономичная панель приборов.

В мае ​КамАЗ вместе с группой ГАЗ выиграл аукционы на поставку 200 электробусов для общественного транспорта Москвы. Они должны будут заменить сначала троллейбусы, а потом и автобусы. Стоимость каждого из двух контрактов — 6,35 млрд руб. В него включено сервисное обслуживание в течение 15 лет. С 2021 года столичное правительство планирует закупать для Мосгортранса только электробусы.

На данный момент на балансе оператора общественного транспорта столицы находится свыше 6,5 тыс. автобусов, из которых большинство составляют низкопольные автобусы марки «ЛиАЗ» (Ликинский автобусный завод, входит в группу ГАЗ).

Теги: Автобусы , Москва , КамАЗ
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