Госдума приняла в первом чтении бюджет на 2019–2021 годы

Государственная дума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019–2021 годы, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Как следует из документа, ожидается, что бюджет 2019 года будет профицитным. В 2019 году профицит составит 1,932 трлн руб. (1,8% ВВП), в 2020 году — 1,224 трлн руб. (1,1% ВВП), а в 2021 году — 952 млрд руб. (0,8% ВВП).

Доходы бюджета в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн руб., в 2020 году — 20,219 трлн руб., в 2021 году — 20,978 трлн руб. Расходы в 2019 году прогнозируются в размере 18,037 трлн руб., в 2020 — 18,994 трлн руб., в 2021-м — 20,026 трлн руб.

Проект бюджета подразумевает, что ВВП в 2019 году достигнет почти 106 трлн руб., в 2020 году вырастет до 111 трлн руб., а в 2021 году — до 118, 5 трлн руб.

Инфляция в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3%, в 2020 году — 3,8%, в 2021 году — 4%. Курс рубля ​к доллару в 2019 году ожидается на уровне 63,9 руб., в 2020 году — 63,8 руб., в 2021 году — 64 руб.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством 29 сентября и должен быть принят в декабре.