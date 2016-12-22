Цена нефти Brent выросла на фоне обсуждения ОПЕК+ сокращения добычи

Цена нефти марки Brent перешла к росту после обвала накануне, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов поднималась до $66,78 за баррель, после чего вновь перешла к снижению. Это произошло на фоне обсуждения странами ОПЕК+ возможности снижения добычи нефти на 1,4 млн барр./сутки в 2019 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По состоянию на 14.30 мск Brent подешевела до $65,5 за баррель.

Накануне нефть Brent подешевела почти на 7% — до $65,47 за баррель. Декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI упали на $4,24 (минус 7,1%) — до $55,69 за баррель. По утверждению главы Минэкономразвития России Максима Орешкина, несмотря на колебания, добавляющие «нервозности для рынков», в целом ситуация более устойчивая по сравнению с 2014 годом.

12 ноября президент США Дональд Трамп призывал ОПЕК сохранить уровень добычи нефти. По его словам, стоимость нефти завышена.