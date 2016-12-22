Новак и Орешкин прокомментировали резкое падение цен на нефть

Главы российских ведомств заверили, что колебания цен на нефть не отразятся на экономике страны. Министр энергетики добавил, что нужно смотреть на изменения в перспективе. Накануне цены на нефть марок Brent и WTI упали сразу на 7%

Максим Орешкин и Александр Новак (слева направо) (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Министр энергетики Александр Новак, комментируя резкое падение цен на нефть марки Brent ниже $65 за баррель, которое произошло накануне, 13 ноября, заявил, что как-либо резко реагировать на «базовые колебания» рынка будет «не совсем правильно», передает «Интерфакс».

По словам министра, в настоящее время рынок нефти «достаточно волатильный», поскольку еще недавно углеводороды росли так же активно. Новак отметил, что нужно смотреть на средние за год цены, которые составляют около $70 за баррель.

«Сейчас цена идет вниз. Нужно в более долгосрочном периоде посмотреть, как будет стабилизирована цена, потому что резко реагировать на какие-то базовые колебания, наверное, для участников рынка не совсем правильно», — сказал он.

Глава Минэкономразвития заверил, что, несмотря на колебания, добавляющие «нервозности для рынков», в целом ситуация более устойчивая по сравнению с 2014 годом.

«Нашей задачей в последние несколько лет было создать такую макроэкономическую конструкцию, которая была бы устойчива к внешним шокам. Цены на нефть на 25% упали, а ситуация остается устойчивой», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Новак, в свою очередь, заметил, что рынок нефти волатилен из-за множества неопределенностей. В частности, это касается планов по уровням добычи в декабре. Министр напомнил, что в ходе недавней встречи в Абу-Даби министерского комитета сделки ОПЕК+ стороны договорились пока продолжить мониторинг ситуации на рынке нефти и принять окончательное решение позже.

«Нужно детально смотреть на фундаментальные факторы, которые будут складываться по балансу спроса и предложения. Также влияет курс доллара по отношению к другим мировым валютам», — пояснил министр.

Новак добавил, что ситуация с уровнями добычи связана с продолжением экономического спада в странах — экспортерах нефти, например в Венесуэле и Мексике. Помимо этого остаются неопределенности по Ирану, против которого были введены американские санкции.

«Они (санкции. — РБК) были более мягкие, тем не менее мы не до конца понимаем, и рынок, думаем, тоже не до конца понимает, как будут страны-импортеры в дальнейшем вести себя, и даже в течение 180 дней, будут ли они сокращать постепенно импорт иранской нефти либо эти квоты, которые установлены им, будут до конца этого периода использоваться в полном объеме», — заключил он.

На случай серьезных кризисных явлений у России есть инструменты реагирования, заявил глава Минэнерго, однако пока применять их нет необходимости.

Новак предупредил, что зимой на рынке нефти может произойти сезонный традиционный профицит предложения относительно спроса, что происходит, по его словам, каждый год.​

Вечером во вторник, 13 ноября, цены на нефть упали почти на 7% — на $4,65, торги январскими фьючерсами на Brent закрылись на отметке $65,47 за баррель. Упали и декабрьские фьючерсы американской нефти марки WTI на $4,24, до $55,69 за баррель. Относительно максимума начала октября — $86,29 — цена Brent обвалилась на 25%, WTI дешевеет уже 12-ю торговую сессию подряд.