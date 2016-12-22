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Зюганов ответил на предложение заменить тело Ленина резиновой куклой
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Зюганов ответил на предложение заменить тело Ленина резиновой куклой
Общество, 14:48
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Зюганов ответил на предложение заменить тело Ленина резиновой куклой

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокатором и мерзавцем депутата, который предложил захоронить Владимира Ленина и заменить его тело в Мазволее куклой. Об этом Зюганов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я считаю, что Ленин захоронен в соответствии с национальными традициями и православными обычаями. Любую попытку лезть, раскапывать, опошлять мы воспринимаем как совершенно недопустимую», — отметил он.

Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
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Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил правительству России захоронить Ленина в 2024 году — к 100-летию его смерти. Чтобы не нарушать традиции, он предложил поместить в Мавзолей точную восковую или резиново-полимерную копию его тела.​ Одной из положительных сторон данного шага депутат назвал значительную бюджетную экономию, поскольку все процедуры по поддержанию тела Ленина дорогостоящие, говорится в тексте его обращения, сообщает RT.

Ранее, 8 ноября, Русская православная церковь (РПЦ) выступила за захоронение Ленина, когда данный вопрос не будет вызывать общественного резонанса.


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Теги: Геннадий Зюганов , тело , Владимир Ленин , Мавзолей , замена , Кукла
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