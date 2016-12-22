Зюганов ответил на предложение заменить тело Ленина резиновой куклой

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокатором и мерзавцем депутата, который предложил захоронить Владимира Ленина и заменить его тело в Мазволее куклой. Об этом Зюганов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я считаю, что Ленин захоронен в соответствии с национальными традициями и православными обычаями. Любую попытку лезть, раскапывать, опошлять мы воспринимаем как совершенно недопустимую», — отметил он.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил правительству России захоронить Ленина в 2024 году — к 100-летию его смерти. Чтобы не нарушать традиции, он предложил поместить в Мавзолей точную восковую или резиново-полимерную копию его тела.​ Одной из положительных сторон данного шага депутат назвал значительную бюджетную экономию, поскольку все процедуры по поддержанию тела Ленина дорогостоящие, говорится в тексте его обращения, сообщает RT.

Ранее, 8 ноября, Русская православная церковь (РПЦ) выступила за захоронение Ленина, когда данный вопрос не будет вызывать общественного резонанса.



