ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,27 67,42 EUR Нал. 77,00 76,05 USD Бирж. 67,77 -0,36 EUR Бирж. 76,43 -0,44 USD ЦБ. 68,00 +0,32 EUR ЦБ. 76,76 +0,68 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6391,10 -61,80 IMOEX 2368,16 -0,29% RTSI 1100,71 +0,06% Brent 66,17 -0,94% DJIA 25286,49 -0,40% Nasdaq 7200,88 +0,00%
Сечин опроверг кредит ВТБ катарскому фонду на покупку доли в «Роснефти»
Лента новостей
Зюганов ответил на предложение заменить тело Ленина резиновой куклой 14:48, Общество Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 14:45, РБК и Volkswagen Цена нефти Brent выросла на фоне обсуждения ОПЕК+ сокращения добычи 14:40, Экономика Лучший тренер 2016 года Клаудио Раньери вернулся в чемпионат Англии 14:23, Спорт Сечин опроверг кредит ВТБ катарскому фонду на покупку доли в «Роснефти» 14:23, Бизнес Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 14:21, РБК и Thomson Reuters В Кремле опровергли возможное возвращение Кожемяко на Сахалин 14:17, Политика Министр обороны Израиля Либерман объявил об отставке 14:17, Политика Следователь по «делу ЮКОСа» погиб в ДТП в Москве 14:10, Общество СК заинтересовался переодевшими детей в тюремные робы полицейскими 14:08, Общество Европейский суд отказался признать вкус еды объектом авторского права 14:06, Общество Необыкновенное чудо: как криптовалюты попадают на биржу 14:03, Крипто Опрос ВЦИОМа показал рост недоверия россиян к работе социологов 14:00, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 13:56, РБК и Volkswagen Кремль объяснил отсутствие данных о встрече Путина с лидером Косово 13:49, Политика Новый заряд для металлургов: почему вырастут цены на цветные металлы 13:45, Партнерский материал Черная пятница: что россияне покупают в интернете во время распродаж 13:40, Потребрынок  Песков фразой «рынок есть рынок» прокомментировал обвал цен на нефть 13:39, Экономика Доставивший частицу мощей на МКС космонавт Рыжиков стал Героем России 13:32, Общество В Армении «дочку» «Газпрома» заподозрили в неуплате налогов и завели дело 13:32, Бизнес Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 13:27, РБК и FW Raiffeisen Китайским майнерам отключили электричество: хешрейт биткоина снизился 13:16, Крипто Хабиб Нурмагомедов анонсировал презентацию автобиографии 13:16, Спорт Миллер ответил на угрозы США остановить «Северный поток-2» санкциями 13:15, Политика Патриарх Варфоломей в обращении о голодоморе напомнил об автокефалии 13:04, Общество Песков предсказал смену оттока капитала на приток 12:55, Экономика Новак и Орешкин прокомментировали резкое падение цен на нефть 12:55, Экономика
Сечин опроверг кредит ВТБ катарскому фонду на покупку доли в «Роснефти»
Бизнес, 14:23
0
Сечин опроверг кредит ВТБ катарскому фонду на покупку доли в «Роснефти»

ВТБ не кредитовал сделку по покупке акций «Роснефти» катарским фондом Qatar Investment Authority (QIA), заявил телеканалу «Дождь» глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Если бы он (ВТБ. — РБК) это сделал, то у него акции в залоге бы находились», — сказал Сечин. Глава «Роснефти» предложил проверить, находятся ли акции фонда в залоге у фонда​, а также мог бы банк это сделать через офшор.

Reuters рассказал о деньгах ВТБ для покупки пакета в «Роснефти»
Бизнес

Ранее сообщения опровергал сам ВТБ. «Группа ВТБ уже неоднократно заявляла, что это не так», — указывалось в комментарии банка. ВТБ отмечал, что не кредитовал катарский фонд с 2014 года.

О том, что ВТБ финансировал сделку по приобретению QIA 14,16% «Роснефти», сообщало агентство Reuters со ссылкой на девять источников. Среди его собеседников, по данным агентства, были источник, близкий к руководству ВТБ, сотрудник ЦБ и источник в правительстве России. Часть собеседников Reuters заявила, что сумма предполагаемого кредита составила $6 млрд. В материале агентства также была изложена позиция ВТБ, которая заключалась в том, что банк не выделял и не планирует выделять кредит QIA.

Теги: Игорь Сечин , «Роснефть» , ВТБ
Главное
Новак и Орешкин прокомментировали резкое падение цен на нефть Экономика
Материалы по теме
ВТБ предложил СМИ спор на ₽1 млрд из-за денег на пакет акций «Роснефти» Бизнес
Reuters рассказал о деньгах ВТБ для покупки пакета в «Роснефти» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter