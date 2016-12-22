Сечин опроверг кредит ВТБ катарскому фонду на покупку доли в «Роснефти»

ВТБ не кредитовал сделку по покупке акций «Роснефти» катарским фондом Qatar Investment Authority (QIA), заявил телеканалу «Дождь» глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Если бы он (ВТБ. — РБК) это сделал, то у него акции в залоге бы находились», — сказал Сечин. Глава «Роснефти» предложил проверить, находятся ли акции фонда в залоге у фонда​, а также мог бы банк это сделать через офшор.

Ранее сообщения опровергал сам ВТБ. «Группа ВТБ уже неоднократно заявляла, что это не так», — указывалось в комментарии банка. ВТБ отмечал, что не кредитовал катарский фонд с 2014 года.

О том, что ВТБ финансировал сделку по приобретению QIA 14,16% «Роснефти», сообщало агентство Reuters со ссылкой на девять источников. Среди его собеседников, по данным агентства, были источник, близкий к руководству ВТБ, сотрудник ЦБ и источник в правительстве России. Часть собеседников Reuters заявила, что сумма предполагаемого кредита составила $6 млрд. В материале агентства также была изложена позиция ВТБ, которая заключалась в том, что банк не выделял и не планирует выделять кредит QIA.