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ВТБ предложил СМИ спор на ₽1 млрд из-за денег на пакет акций «Роснефти»
Бизнес, 19:38
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ВТБ предложил СМИ спор на ₽1 млрд из-за денег на пакет акций «Роснефти»
ВТБ настаивает, что не выдавал кредит катарскому суверенному фонду на покупку пакета акций «Роснефти» и предложил написавшим об этом СМИ выплатить по 1 млрд руб. О том, что ВТБ выступил кредитором сделки, ранее сообщил Reuters
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Группа ВТБ предложила СМИ, которые пишут о финансировании одноименным банком сделки по покупке акций «Роснефти» катарским фондом Qatar Investment Authority (QIA), заключить «юридически обязывающее соглашение» на 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении группы, поступившем в РБК.

ВТБ указывает, что не кредитовала катарский фонд с 2014 года, тогда как «в ряде иностранных и российских СМИ» появились публикации о том, что группа «якобы выдала кредит компании QIA на приобретение акций «Роснефти». «Группа ВТБ уже неоднократно заявляла, что это не так», — говорится в сообщении.

«Чтобы разрешить этот спор, мы предлагаем средствам массовой информации, распространяющим эти сведения, заключить юридически обязывающие соглашения с банком ВТБ: в случае, если их утверждения не соответствуют действительности, каждое из них заплатит по миллиарду рублей банку ВТБ, переведя деньги на наш счет», — заявили в ВТБ.

О том, что ВТБ финансировал сделку по приобретению катарским фондом Qatar Investment Authority 14,16% «Роснефти», на прошлой неделе со ссылкой на девять источников сообщало агентство Reuters. Как отмечало агентство, среди его собеседников были источник, близкий к руководству ВТБ, сотрудник Центрального банка, а также источник в правительстве России, знакомый с иностранными инвестициями. Все они говорили на условиях анонимности.

Reuters рассказал о деньгах ВТБ для покупки пакета в «Роснефти»
Бизнес

Пять собеседников Reuters также назвали сумму предполагаемого кредита — $6 млрд. Деньги были выданы катарскому фонду российским банком «вопреки заявленной цели привлечь в Россию иностранные деньги», отмечало агентство.

В публикации Reuters также приводилась официальная позиция банка, согласно которой ВТБ «не выделял и не планирует выделять кредит QIA на финансирование приобретения». Об этом же в пресс-службе банка заявили и РБК.

При этом отчетность ВТБ за сентябрь, размещенная на сайте Центробанка, показала, что ВТБ одолжил неназванным иностранным заемщикам 434 млрд руб. ($6,7 млрд) на срок до трех лет — после того как сам занял у ЦБ 350 млрд руб. В опубликованных в ноябре финансовых результатах также есть данные о том, что за третий квартал объем кредитов десяти крупнейшим заемщикам банка вырос на 403 млрд руб. (около $6 млрд).​

До сентября 2018 года пакетом в размере 19,5% акций российской нефтяной компании владел консорциум, в который помимо QIA входил швейцарский нефтетрейдер Glencore (консорциум приобрел акции «Роснефти» в ходе приватизации в 2016 году). Осенью 2017 года консорциум объявил о готовности продать большую часть этого пакета — 14,16% — китайской CEFC. Однако CEFC не смогла найти средств на сделку, а ее глава​ был задержан в рамках расследования экономических преступлений.

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В итоге в мае 2018 года консорциум QIA и Glencore расторг договор о продаже 14,16% акций «Роснефти» с китайской CEFC, и эту долю у консорциума выкупила дочерняя структура QIA — QH Oil Investment. Сам консорциум, владевший 19,5%, ликвидировали, а оставшиеся 5,34% «Роснефти» партнеры распределили между собой пропорционально финансовому вкладу в совместное предприятие: Glencore получила 0,57%, а QIA — 4,77%. Таким образом, доля «Роснефти, которой QIA владеет напрямую и через дочернюю структуру, выросла до 18,93%.

Предназначенные для продажи 14,16% акций оценивались в €7,4 млрд, говорилось в финансовой отчетности консорциума. При этом большая часть этой суммы — €5,2 млрд — пошла на погашение кредита, предоставленного консорциуму итальянским банком Intesa в январе 2017 года. Кредит от ВТБ на $6 млрд, о котором пишет Reuters, примерно соответствует €5,2 млрд, которые были выплачены банку Intesa.

Автор: Наталья Демченко.
При участии: Екатерина Литова.
Теги: ВТБ , «Роснефть» , QIA , Reuters
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