Reuters рассказал о деньгах ВТБ для покупки пакета в «Роснефти»

Сделка по приобретению катарским фондом QIA доли в «Роснефти» в размере 14,16% была в значительной степени профинансирована российским ВТБ, а не иностранным инвестором, рассказали источники агентства

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Значительная часть сделки по приобретению катарским фондом Qatar Investment Authority (QIA) 14,16% «Роснефти» (на эту долю изначально претендовала китайская CEFC) была профинансирована банком ВТБ, сообщает Reuters со ссылкой на девять источников. Среди них источник, близкий к руководству ВТБ, сотрудник Центрального банка, а также источник в правительстве России, который знаком с иностранными инвестициями. Все источники согласились говорить на условиях анонимности.

Кредитование сделки по покупке доли в «Роснефти» было проведено «вопреки заявленной цели привлечь в Россию иностранные деньги», пишет агентство.

Пять источников Reuters уточнили, что QIA получил российский кредит в $6 млрд. «ВТБ не выделял и не планирует выделять кредит QIA на финансирование приобретения», — приводит агентство позицию банка. В то же время авторы статьи отмечают, что в отчетности ВТБ за сентябрь указано, что банк «одолжил неназванным иностранным заемщикам 434 млрд руб. ($6,7 млрд) на срок до трех лет после того, как сам занял у ЦБР 350 млрд руб.». Как минимум четыре собеседника были прямо вовлечены в подготовку кредита.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать кредит ВТБ для покупателей 14,16% компании, сославшись на то, что она не отвечает за переговоры своих покупателей с банками по условиям кредитования сделки.

РБК направил запрос в ВТБ.

Отчетность ВТБ за сентябрь, размещенная на сайте ЦБ РФ, показала, что ВТБ одолжил неназванным иностранным заемщикам 434 млрд руб. ($6,7 млрд) на срок до трех лет, после того как сам занял у ЦБР 350 млрд руб. В опубликованных в ноябре финансовых результатах есть данные, что за третий квартал объем кредитов десяти крупнейшим заемщикам банка вырос на 403 млрд руб. (около $6 млрд).​

Нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Authority закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти» в январе 2017 года. Осенью 2017 года консорциум QIA и Glencore объявил о продаже большей части пакета акций (14,16%) китайской CEFC. Однако CEFC не сумела найти деньги на сделку, а ее глава был задержан в рамках расследования экономических преступлений. В итоге в мае этого года консорциум QIA и Glencore расторг договор о продаже 14,16% акций «Роснефти» с китайской CEFC, и эту долю у «Роснефти» выкупила структура QIA — QH Oil Investment. Сам консорциум, владевший 19,5%, ликвидировали. Оставшиеся 5,34% «Роснефти» партнеры распределили между собой пропорционально финансовому вкладу в СП: Glencore получил 0,57%, а QIA — 4,77%. Таким образом QIA станет третьим крупнейшим акционером «Роснефти» с 18,93%. Крупнейшим акционером остается государственный «Роснефтегаз» (владеет чуть более чем 50%), у британской BP — 19,75%.