Ляшко потребовал от Порошенко включить отопление в городах Украины

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко опубликовал в Facebook видеообращение, в котором призвал президента страны Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана включить отопление.

«Требование к Порошенко и Гройсману в защиту замерзающих жителей Кривого Рога, Херсона, Павлограда, Смелы, Каменского, Шепетовки, Золотого. Дайте людям тепло или уходите!», — заявил Ляшко.

По его словам, отопление не работает у почти 1 млн жителей Украины. Ляшко назвал их «заложниками» властей и политики, которую проводит компания «Нафтогаз». «Когда у вас теплые батареи в президентских, премьерских кабинетах, люди не могут мерзнуть» — добавил лидер Радикальной партии.

Ранее сообщалось, что жители Кривого Рога ворвались в котельные и начали «несанкционированный отбор газа» после того, как город частично остался без отопления. По словам пресс-секретаря «Криворожгаза» Дарьи Орловой, неизвестные подожгли покрышки возле здания компании, а позже вошли внутрь и потребовали начать поставлять газ в котельные.

Часть Кривого Рога осталась без отопления из-за того, что ПАО «Криворожская теплоцентраль» не урегулировала задолженность перед «Нафтогазом», из-за чего не был поставлен газ. Сообщалось, что теплоснабжения лишились 2011 домов, 78 школ, 75 детских садов, а также 22 больницы и воинская часть.