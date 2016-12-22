Синоптики назвали дату наступления метеорологической зимы в Москве

В Москве метеорологическая зима начнется с 19 ноября, когда будет формироваться устойчивый снежный покров, а среднесуточная температура установится ниже нулевой отметки. Об этом сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



По его словам, в ночь на воскресенье, 11 октября в Москве в некоторых местах будет лежать «незначительный снег». Температура воздуха понизится до минус 5 градусов. Днем из-за арктического антициклона в столице будет малооблачно, но не ниже нуля. Однако, будет расти атмосферное давление до 768 мм рт. Ст. Этот показатель выше нормы на 23 единицы, поэтому люди с метеозависимостью будут чувствовать себя некомфортно, отметил Тишковец.



Самым холодным днем на следующей неделе станет понедельник, 12 ноября. В Москве ночью и утром будет от минус 6 до минус 8 градусов, а в Московской области — от минус 5 до минус 10. Днем станет теплее. Столбики термометра поднимутся до 0, что на три градуса меньше климатический нормы. Во вторник, 13 ноября, метеоусловия не изменятся, но днем будет облачно. В среду, 14 ноября, в столицу с северо-запада придет атлантический циклон. Вечером пойдет снег, также может быть слабая метель. Ночью температура опустится до минус 6 градусов, а днем снова будет 0.



В четверг, 15 ноября, осадки продолжатся, и к концу ночи на земле будет лежать от двух до трех миллиметров снега. Утром будет от 0 до минус 5 градусов, днем от минус 2 до плюс 3. В пятницу, 16 ноября, станет теплее, и пойдет дождь. Минимальная температура воздуха будет составлять 0 градусов, а днем воздух может прогреться до плюс 5. В субботу, 17 ноября, в столице будет слякотно, а температура сохранится на том же уровне. Однако, в воскресенье, 18 ноября, станет «переломным днем между сезонами», и с 19 ноября будет лежать снег, а температура будет держаться ниже нуля градусов.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в субботу, 10 ноября, в Москве от 2 до 4 градусов тепла. В Москве облачно с небольшими осадками. В Московской области объявлен «зеленый» уровень погодной опасности.