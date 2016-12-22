ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,38 67,13 EUR Нал. 77,32 76,24 USD Бирж. 68,01 +1,10 EUR Бирж. 77,03 +1,06 USD ЦБ. 66,85 +0,63 EUR ЦБ. 75,81 +0,14 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6454,30 +16,50 IMOEX 2403,47 -1,44% RTSI 1121,38 -2,93% Brent 70,34 -1,97% DJIA 25989,30 -0,77% Nasdaq 7406,90 -1,63%
Синоптики назвали дату наступления метеорологической зимы в Москве
Лента новостей
В Башкирии попросили прекратить «травлю» полицейских из-за изнасилования 18:56, Политика Железнодорожную арку соединили с первым пролетом Крымского моста 18:31, Общество «Спартак» не взял Еременко, Комбарова и Зобнина на матч с «Уфой» 18:08, Спорт СМИ узнали об отречении Макария и Филарета от руководства новой церковью 17:44, Политика В Краснодарском крае уволили нагрубившего пациентке врача 17:43, Общество Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину 17:25, Общество Эрдоган заявил о нахождении убийцы Хашкаджи в Саудовской Аравии 16:57, Политика «Газпром нефть» первой подписала соглашение о заморозке цен на бензин 16:46, Бизнес 6 правил путешествия с друзьями 16:36, РБК и Билайн Рыболовлев вернулся в Москву после дела о коррупции в Монако 16:26, Бизнес Сборная России по хоккею одержала вторую победу подряд на Кубке Карьяла 16:25, Спорт В Санкт-Петербурге потушили пожар в гипермаркете «Лента» 16:20, Общество Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником 16:00, Общество Российская тяжелоатлетка в пятый раз победила на чемпионате мира 15:45, Спорт В Австрии сообщили о признательных показаниях подозреваемого в шпионаже 15:39, Политика Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» 15:29, РБК Стиль и Lancome МИД Австрии объяснил мотивы «дела о российском шпионе» 15:07, Политика Дважды экс-командир войск России в Сирии возглавил Западный военный округ 14:40, Политика Появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге 14:17, Общество 5 модных трендов этой осени 14:10, РБК Pink и KUPIVIP.RU Три футболиста сборной России из-за травм пропустят матч с Германией 14:09, Спорт Греф рассказал о сокращениях в Сбербанке из-за искусственного интеллекта 14:05, Бизнес СМИ назвали «сдавшую» Австрии российского шпиона страну 13:14, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 13:06, РБК и Philips Российская фигуристка упустила победу на этапе Гран-при в Японии 12:59, Спорт В Петербурге в результате пожара в «Ленте» пострадали два человека 12:51, Общество Госдума и Счетная палата определились с кандидатурами новых аудиторов 12:47, Экономика Пентагон прекратил поддержку авиаударов саудовской коалиции по Йемену 12:06, Политика
Синоптики назвали дату наступления метеорологической зимы в Москве
Общество, 19:21
0
Синоптики назвали дату наступления метеорологической зимы в Москве

В Москве метеорологическая зима начнется с 19 ноября, когда будет формироваться устойчивый снежный покров, а среднесуточная температура установится ниже нулевой отметки. Об этом сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на воскресенье, 11 октября в Москве в некоторых местах будет лежать «незначительный снег». Температура воздуха понизится до минус 5 градусов. Днем из-за арктического антициклона в столице будет малооблачно, но не ниже нуля. Однако, будет расти атмосферное давление до 768 мм рт. Ст. Этот показатель выше нормы на 23 единицы, поэтому люди с метеозависимостью будут чувствовать себя некомфортно, отметил Тишковец.

Самым холодным днем на следующей неделе станет понедельник, 12 ноября. В Москве ночью и утром будет от минус 6 до минус 8 градусов, а в Московской области — от минус 5 до минус 10. Днем станет теплее. Столбики термометра поднимутся до 0, что на три градуса меньше климатический нормы. Во вторник, 13 ноября, метеоусловия не изменятся, но днем будет облачно. В среду, 14 ноября, в столицу с северо-запада придет атлантический циклон. Вечером пойдет снег, также может быть слабая метель. Ночью температура опустится до минус 6 градусов, а днем снова будет 0.

В четверг, 15 ноября, осадки продолжатся, и к концу ночи на земле будет лежать от двух до трех миллиметров снега. Утром будет от 0 до минус 5 градусов, днем от минус 2 до плюс 3. В пятницу, 16 ноября, станет теплее, и пойдет дождь. Минимальная температура воздуха будет составлять 0 градусов, а днем воздух может прогреться до плюс 5. В субботу, 17 ноября, в столице будет слякотно, а температура сохранится на том же уровне. Однако, в воскресенье, 18 ноября, станет «переломным днем между сезонами», и с 19 ноября будет лежать снег, а температура будет держаться ниже нуля градусов.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в субботу, 10 ноября, в Москве от 2 до 4 градусов тепла. В Москве облачно с небольшими осадками. В Московской области объявлен «зеленый» уровень погодной опасности.

Теги: Зима , прогноз погоды , синоптики
Главное
«Газпром нефть» первой подписала соглашение о заморозке цен на бензин Бизнес
Материалы по теме
Синоптики предупредили о похолодании в Москве на следующей неделе Общество
Синоптики пообещали москвичам позднее начало зимы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter