Автор комиксов Marvel Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя

Автор комиксов Marvel Стэн Ли, скончавшийся 12 ноября, перед своей смертью создал вместе с дочерью Джей Си нового супергероя. Об этом его дочь рассказала в интервью TMZ.

«Мой отец никогда не создавал совместно с кем-либо Человека-паука или Халка. Он придумал их сам. Я упрашивала его сделать персонажа вместе со мной всю мою жизнь. В итоге он согласился и мы начали работать над героем по имени Человек-грязь [Dirt Man]», — заявила Джей Си.

Она добавила, что он помогал ей развивать историю персонажа и внес последние правки накануне своей смерти.

Дочь Стэна Ли не раскрыла другие подробности о супергерое, но сказала, что его история будет интересной. Она также выразила надежду, что его можно будет увидеть не только в комиксах, но и на большом экране.

Стэн Ли скончался в понедельник, 12 ноября, в возрасте 95 лет. Он работал в Marvel с момента основания компании в качестве режиссера и продюсера. Именно он придумал многих супергероев Marvel — «Фантастическую четверку», Халка, Тора, Железного человека, «Людей Икс», Человека-паука и других.