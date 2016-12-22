Умер создатель «Человека-паука» и «Людей Икс» Стэн Ли

Стэн Ли скончался в понедельник в возрасте 95-ти лет. Он работал в Marvel с момента основания компании и придумал самых известных ее супергероев

Стэн Ли (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

В возрасте 95 лет умер Стэн Ли, создатель многих комиксов компании Marvel, сообщил портал об индустрии развлечений TMZ, а также агентство Reuters со ссылкой на его дочь, Джей Си Ли.

По данным TMZ, cкорая помощь прибыли к дому Ли рано утром в понедельник, 12 ноября. Стэн Ли жил в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния) — разница во времени с Москвой составляет 11 часов. За последний год у Ли был приступ пневмонии, а также другие проблемы со здоровьем.

В 1939 году Ли устроился работать в компанию Timely Comics, которая просуществовала до 1950-х годов. На ее основе в 1950-х годах возникла компания Marvel Comics.

Ли придумал многих супергероев Marvel — «Фантастическую четверку», Халка, Тора, Железного человека, «Людей Икс», Человека-паука и других. Он также был автором сценария многих ранних комиксов Marvel. В 1972 году он перешел на работу издателем компании, а также стал ее главным представителем.

Стэн Ли также появлялся в незначительных ролях почти во всех фильмах, основанных на комиксах Marvel.

В 1998 году он заключил с Marvel — компания тогда слилась с ToyBiz и переименовалась в Marvel Entertainemtn LLC — новый договор, который предусматривал перечисление ему 10% выручки от телепрограмм и фильмов о персонажах Marvel. В 2002 году, после выхода фильмов о Человеке-пауке, он подал в суд, требуя выплат. Разбирательство закончилось спустя три года, Стэн Ли получил единовременную выплату в $10 млн.

Он отрицал сообщения о том, что является богатым человеком. «У меня нет $200 млн. У меня нет $150 млн. У меня нет $100 млн, у меня близко к этому нет [денег]», — приводит Reuters слова Стэна Ли из интервью журналу Playboy.

С 2009 года компанией Marvel Entertainment владеет The Walt Disney Company.