ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,53 66,78 EUR Нал. 77,55 75,50 USD Бирж. 67,85 -0,16 EUR Бирж. 76,22 -0,81 USD ЦБ. 67,52 +0,67 EUR ЦБ. 76,09 +0,29 EUR/USD 1,12 -0,01 BTC/USD Бирж. 6453,80 +29,20 IMOEX 2393,81 -0,40% RTSI 1114,75 -0,59% Brent 71,01 +0,95% DJIA 25458,22 -2,04% Nasdaq 7224,13 -2,47%
Умер создатель «Человека-паука» и «Людей Икс» Стэн Ли
Лента новостей
В Киеве заявили о согласии с США по проекту «Северный поток-2» 23:16, Политика Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook 23:01, Технологии и медиа WSJ насчитала более 20 обанкротившихся из-за цен на топливо авиакомпаний 22:44, Бизнес Умер создатель «Человека-паука» и «Людей Икс» Стэн Ли 22:34, Общество На торжествах во Франции Меркель перепутали с женой Макрона 22:18, Общество СКА нанес «Автомобилисту» второе поражение в сезоне КХЛ 22:03, Спорт «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 22:00, РБК и Volkswagen «Россия 24» показала видео о подготовке разведкой Украины взрывов в Крыму 21:57, Политика Amnesty International лишила награды главу кабмина Мьянмы 21:57, Политика База России в Таджикистане ввела усиленный режим из-за угрозы терактов 21:48, Общество Президент Финляндии призвал провести расследование сбоя системы GPS 21:29, Политика Власти ответили на жалобы нелегально попавших в Вилючинск рабочих 21:22, Общество Коммунисты и новый глава Хакасии нашли замену сенатору Петренко 21:09, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 21:00, РБК и Schneider Electric Mail.Ru Group отказалась от участия в новом рейтинговом проекте «Яндекса» 20:44, Технологии и медиа Чубайс предупредил о скором отставании России от Турции и Казахстана 20:38, Экономика Израиль атаковал 20 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел 20:36, Политика Аналитики обнаружили в горах КНДР 13 тайных ракетных баз 20:18, Политика Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 20:10, РБК и Lenovo Россия не присоединилась к плану Макрона по регулированию интернета 20:07, Технологии и медиа США пообещали больше санкций против России после выборов в Донбассе 20:04, Политика Штрафы и цены на бензин: как растет финансовая нагрузка на население 20:01, Экономика Жители Кривого Рога сами запустили котельные из-за отсутствия отопления 19:47, Общество ВТБ предложил СМИ спор на ₽1 млрд из-за денег на пакет акций «Роснефти» 19:38, Бизнес Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 19:28, РБК и Mastercard Черчесов объяснил вызов Ари в сборную необходимостью заменить Дзюбу 19:23, Спорт Суд отпустил совладельца «Юлмарта» под залог 25 млн руб. 19:14, Бизнес Инвесторы теряют интерес: как изменится курс биткоина 18:56, Крипто
Умер создатель «Человека-паука» и «Людей Икс» Стэн Ли
Общество, 22:34
0
Умер создатель «Человека-паука» и «Людей Икс» Стэн Ли
Стэн Ли скончался в понедельник в возрасте 95-ти лет. Он работал в Marvel с момента основания компании и придумал самых известных ее супергероев
Стэн Ли (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

В возрасте 95 лет умер Стэн Ли, создатель многих комиксов компании Marvel, сообщил портал об индустрии развлечений TMZ, а также агентство Reuters со ссылкой на его дочь, Джей Си Ли.

По данным TMZ, cкорая помощь прибыли к дому Ли рано утром в понедельник, 12 ноября. Стэн Ли жил в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния) — разница во времени с Москвой составляет 11 часов. За последний год у Ли был приступ пневмонии, а также другие проблемы со здоровьем.

В 1939 году Ли устроился работать в компанию Timely Comics, которая просуществовала до 1950-х годов. На ее основе в 1950-х годах возникла компания Marvel Comics.

Ли придумал многих супергероев Marvel — «Фантастическую четверку», Халка, Тора, Железного человека, «Людей Икс», Человека-паука и других. Он также был автором сценария многих ранних комиксов Marvel. В 1972 году он перешел на работу издателем компании, а также стал ее главным представителем.

Стэн Ли также появлялся в незначительных ролях почти во всех фильмах, основанных на комиксах Marvel.

В 1998 году он заключил с Marvel — компания тогда слилась с ToyBiz и переименовалась в Marvel Entertainemtn LLC — новый договор, который предусматривал перечисление ему 10% выручки от телепрограмм и фильмов о персонажах Marvel. В 2002 году, после выхода фильмов о Человеке-пауке, он подал в суд, требуя выплат. Разбирательство закончилось спустя три года, Стэн Ли получил единовременную выплату в $10 млн.

Он отрицал сообщения о том, что является богатым человеком. «У меня нет $200 млн. У меня нет $150 млн. У меня нет $100 млн, у меня близко к этому нет [денег]», — приводит Reuters слова Стэна Ли из интервью журналу Playboy.

С 2009 года компанией Marvel Entertainment владеет The Walt Disney Company.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Marvel , Стэн Ли
Главное
Коммунисты и новый глава Хакасии нашли замену сенатору Петренко Политика
Главное
Коммунисты и новый глава Хакасии нашли замену сенатору Петренко Политика
Степан Солженицын ушел из McKinsey Бизнес
База России в Таджикистане ввела усиленный режим из-за угрозы терактов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter