«Они все были моими детьми»: кем был создатель супергероев Marvel Стэн Ли

«Самым сложным было создание абсолютно новой истории для каждого героя. <…> Мне что-то приходило в голову, а потом я говорил: «Минутку, я уже использовал это для Сорвиголовы!» Или: «Ох, кажется, я мог что-то такое делать в «Фантастической четверке...» Всегда нужно было точно убедиться в том, что сделанное кардинально отличается от других книг», — рассказывал Стэн Ли в интервью. «Они все были моими детьми», — говорил он