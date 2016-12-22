«Они все были моими детьми»: кем был создатель супергероев Marvel Стэн Ли

В США умер автор комиксов Marvel Стэн Ли. Ему было 95 лет. Главное о создателе супергероев — в обзоре РБК
Стэн Ли родился в 1922 году на Манхэттене. Он с детства пристрастился к чтению и впоследствии начал подрабатывать написанием коротких текстов — пресс-релизов и некрологов
Ли стал редактором комиксов в возрасте 18 лет, устроившись на работу в компанию Timely Comics — на ее основе позже была создана компания Marvel (ныне принадлежит The Walt Disney Company)
Многих супергероев Marvel придумал именно Стэн Ли. Он был создателем Человека-паука, Халка, Фантастической четверки, Железного человека и других персонажей
«Самым сложным было создание абсолютно новой истории для каждого героя. <…> Мне что-то приходило в голову, а потом я говорил: «Минутку, я уже использовал это для Сорвиголовы!» Или: «Ох, кажется, я мог что-то такое делать в «Фантастической четверке...» Всегда нужно было точно убедиться в том, что сделанное кардинально отличается от других книг», — рассказывал Стэн Ли в интервью. «Они все были моими детьми», — говорил он
Ли появлялся в камео в большинстве кинокомиксов Marvel. Кроме того, он выступал в качестве продюсера ряда фильмов
До 1971 года Ли был главным редактором Marvel, а с 1972-го стал издателем
Точных данных, сколько денег принесли персонажи Marvel Стэну Ли, нет. Сам он отрицал, что является богатым человеком
В работе Стэна Ли поддерживала жена Джоан. Она умерла в 2017 году в возрасте 95 лет
В последние годы у Стэна Ли были проблемы с легкими. Он умер в Калифорнии 12 ноября на 96-м году жизни