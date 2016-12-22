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Полиция задержала похитителей ноутбуков из «Гоголь-центра»
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Полиция задержала похитителей ноутбуков из «Гоголь-центра»
Общество, 20:25
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Полиция задержала похитителей ноутбуков из «Гоголь-центра»

Полиция задержала подозреваемых в похищении оргтехники на сумму 400 тыс. руб. из учреждения культуры на улице Казакова в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве:

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых — ранее судимых мужчин в возрасте 40 и 41 года, проживающих в столице. 

Было установлено, что злоумышленники в обеденное время проникли в помещение и похитили оргтехнику. Похищенное они сбыли, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.

По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). 

Раннее стало известно, что из аппаратной «Гоголь-центра», расположенного на улице Казакова, неизвестные похитили четыре ноутбука и видеокамеры, стоимостью 400 тыс. руб.

Теги: «Гоголь-центр» , кража , Москва
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