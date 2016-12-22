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В Новой Москве ограбили дом экс-главы таможни Андрея Бельянинова
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В Новой Москве ограбили дом экс-главы таможни Андрея Бельянинова
Общество, 16:17
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В Новой Москве ограбили дом экс-главы таможни Андрея Бельянинова
По некоторым данным, грабитель забрал более 15 млн руб., около $10 тыс. и 30 коллекционных золотых монет. Нападение совершил вооруженный человек в маске
Андрей Бельянинов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

На дом бывшего главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова в Новой Москве совершено разбойное нападение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтверждает и источник агентства городских новостей «Москва».

По словам собеседника «Интерфакса», речь идет о доме, расположенном в поселении Сосенское. Ограбление было совершено вечером в минувшую среду, 24 октября. В момент нападения, по словам источника, Бельянинов и его супруга находились в доме. «К ним ворвался вооруженный злоумышленник в черной маске с прорезью для глаз. Выстрелив в пол, он приказал им отдать всю имевшуюся у них наличность», — приводит «Интерфакс» слова своего источника. Он уточнил, что грабитель забрал более 15 млн руб., около $10 тыс., а также 30 коллекционных монет.

Источник агентства «Москва» уточняет, что заявление в полицию поступило вечером 24 октября от супруги Бельянинова. «По ее словам, неизвестный проник к ним в дом, затем достал пистолет, выстрелил в пол и под угрозой убийства забрал у супружеской пары наличные деньги и драгоценности», — рассказал собеседник агентства. 

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК подтвердили, что 24 октября в поселении Сосенское было совершено разбойное нападение. «Поступило сообщение о разбое в доме. Прибывшие на место сотрудники установили, что с 20 до 21 часа неизвестный в маске, неустановленным путем проник в дом. Угрожая хозяйке дома предметом похожим на пистолет, похитил принадлежавшие ей денежные средства и ювелирные изделия», — пояснили в ведомстве. Грабитель скрылся, материальный ущерб устанавливается. Других подробностей в пресс-службе ведомства не привели. 

Бельянинов возглавлял Федеральную таможенную службу с 2006 в течение десяти лет. в 2016 году он покинул этот пост. Незадолго до отставки в доме Бельянинова проводился обыск в рамках уголовного дела о контрабанде элитного алкоголя, главным фигурантом которого был петербургский миллиардер, владелец холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко. В день обыска в СМИ попали фотографии, на которых показано, что Бельянинов хранил у себя дома старинные картины и коробки с деньгами. Публикацию снимков позднее критиковал президент России Владимир Путин. Он отмечал, что в отношении Бельянинова не было заведено уголовного дела, а вброс снимков в СМИ в данном случае нанесли ущерб деловой и личной репутации человека. Сейчас Бельянинов является действительным государственным советником таможенной службы России, с 1 декабря 2017 года также является председателем правления Евразийского банка развития. 

Авторы: Мария Бондаренко, Екатерина Костина.
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