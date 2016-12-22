Facebook перед выборами в США заблокировал более 100 аккаунтов

Facebook Inc заблокировал 30 подозрительных страниц в одноименной сети и 85 аккаунтов в принадлежащем ему Instagram. Об этом компания сообщает в своем блоге.

Большая часть подозрительных страниц в Facebook ведется на французском и русском языках, в то время как в Instagram — на английском. Все эти страницы были уличены в скоординированном «недобросовестном» поведении. Их активность касалась обсуждения знаменитостей и политики. Facebook начал проверку возможной связи этих аккаунтов с Россией, в частности, с «Агентством интернет-исследований» и другими организациями.

В сентябре—октябре Twitter удалил тысячи аккаунтов за призывы не голосовать на промежуточных выборах в США, которые пройдут 6 ноября. Тогда Twitter и Facebook не обнаружили вмешательства Китая, но допустили подобные действия со стороны России и Ирана.

В феврале Минюст США обвинил 13 россиян и девять юрлиц, включая «Агентство интернет-исследований» (ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»), Concord Management and Consulting и Concord Catering, во вмешательстве в американские выборы 2016 года. По мнению обвинения, «фабрика троллей» оказывала политическое влияние на американских граждан с 2014 года. В июле спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что выявлены еще 12 россиян. По мнению прокуратуры, они причастны к взломам компьютеров частных лиц и структур Демократической партии во время выборов 2016 года.