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Facebook впервые отключил в России аккаунты за сбор данных пользователей
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Facebook впервые отключил в России аккаунты за сбор данных пользователей
Технологии и медиа, 18:47
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Facebook впервые отключил в России аккаунты за сбор данных пользователей
Заблокированы несколько десятков аккаунтов компании Social Data Hub, которую соцсеть подозревает в незаконном сборе и анализе данных пользователей
Фото: Jon Nazca / Reuters

Социальная сеть Facebook в России удалила аккаунты за незаконный сбор данных, сообщает The Bell со ссылкой на сообщение компании. В Facebook подтвердили РБК удаление страниц.

Речь идет о страницах, связанных с Social Data Hub. Эту компанию Facebook подозревает в непредусмотренных в соглашении сборе и анализе данных пользователей, поясняет The Bell. Издание отмечает, что, по оценке участников рынка, для России подобная ситуация является прецедентом.

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«В рамках обеспечения мер безопасности на платформе мы удалили страницы Social Data Hub — связанной с Россией компании, занимающейся работой с социальными медиа», — сообщили РБК в соцсети. Там пояснили, что причиной стало то, что компания «занималась скрейпингом (сбор и анализ данных, не прописанных в соглашении. — РБК) данных пользователей, что является нарушением нашего пользовательского соглашения».

«Мы отключили более 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений Social Data Hub от нашего сервиса и ожидаем, что можем найти и отключить еще больше учетных записей», — добавили в Facebook.

Основатель Social Data Hub Артур Хачуян также подтвердил РБК информацию о блокировке аккаунтов. Он сказал, что надеется на разрешение ситуации в ближайшие дни, но не исключает иска к социальной сети при отказе разблокировать аккаунты. «Я искренне думаю, что Facebook через пару дней всем все разблокирует. Но если нет, мы, такие жопошники и бюрократы из России, не поленимся подать в суд», — отметил он.

По словам Хачуяна, подобный иск к Facebook можно подать в Ирландии, где зарегистрированы обе компании. «Но я думаю, что все будет нормально, я написал российским представителям Facebook, и они сказали, что все решат. Проблема в том, что у них (основного офиса Facebook. — РБК) форма обратной связи не работает, нам даже ответить некуда», — рассказал предприниматель.

Хачуян считает, что такое внимание со стороны Facebook произошло после интервью, в котором Social Data Hub сравнили с британской компанией Cambridge Analytica. «Они, скорее всего, неправильно интерпретировали одно из наших публичных интервью. Я всю жизнь презирал эту компанию (Cambridge Analytica. — РБК), мы никогда ничего такого в жизни не делали», — пояснил он.

По его оценкам, было удалено чуть больше 30 аккаунтов: «Самое смешное, что Facebook сказал, что 66 аккаунтов удалил — у нас столько людей-то нет. Я никому точное число не говорю, но там чуть больше 30».

Ранее об удалении личных страниц около 30 сотрудников компаний Social Data Hub и Fubutech сообщал журнал Inc.

В соцсети считают, что целью продажи данных была работа с властями и другими организациями, а это нарушает правила Facebook, сообщало издание, приводя выдержки из письма к Social Data Hub: «У Facebook есть основания полагать, что вы заключили сделку с властями, включающую сверку фотографий из личных аккаунтов пользователей для их идентификации».

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Согласно требованию соцсети, компании должны прекратить продажу данных пользователей. Кроме того, Facebook требует предоставить ей полный список всех данных, которые были использованы проектами Хачуяна, и информацию, кому эти данные были проданы, рассказать. После этого данные должны быть уничтожены. Для этого соцсеть настаивает на предоставлении ей доступа к хранилищам этих данных до 12 октября.

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Представитель «ВКонтакте» Дмитрий Лушников сообщил The Bell, что в конце сентября также направляли претензию в Social Data Hub, так как компания собирала и использовала данные пользователей российской соцсети без их согласия.​ Основатель Social Data Hub в разговоре с РБК сообщил, что он переговорил с «ВКонтакте» по поводу их обращения в компанию: «Они тоже прислали претензию, мы им написали то же самое, что вся та информация, что мы храним, — у нас на нее есть разрешение».

История с Social Data Hub вряд ли повлияет на рынок, который пережил несколько кризисных ситуаций за последнее время, сказал РБК директор департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

«Две недели назад была обнаружена самая опасная уязвимость Facebook за все время его существования, когда страницы пользователей со всеми их персональными переписками могли быть доступны злоумышленникам», — отметил он.

«Что касается Social Data Hub, надо понимать, что у Facebook есть своя политика использования, с которой пользователи соглашаются при регистрации. В этой политике сказано, что скрейпинг запрещен. И если у Facebook есть доказательства того, что данные «скрейпились», то Facebook на основании своей политики может это блокировать. Вопрос, какие доказательства у них есть», — подчеркнул Фишман.

Social Data Hub позиционирует себя как компанию, специализирующуюся на разработке систем искусственного интеллекта, которая собирает и анализирует данные, в том числе из открытых баз, с форумов и из мобильных приложений.

В марте 2018 года стало известно, что британская компания Cambridge Analytica получила доступ к данным из профайлов более 87 млн пользователей Facebook без их ведома. Это были данные о городе проживания пользователя, списке его друзей, страницах и публикациях, которые он лайкнул. Всю эту информацию компания использовала, чтобы оценивать политические предпочтения пользователей в период президентской кампании в США в 2016 году.

Авторы: Маргарита Девяткина, Валерий Романов.
Теги: Facebook , сбор данных
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