Facebook впервые отключил в России аккаунты за сбор данных пользователей

Заблокированы несколько десятков аккаунтов компании Social Data Hub, которую соцсеть подозревает в незаконном сборе и анализе данных пользователей

Фото: Jon Nazca / Reuters

Социальная сеть Facebook в России удалила аккаунты за незаконный сбор данных, сообщает The Bell со ссылкой на сообщение компании. В Facebook подтвердили РБК удаление страниц.

Речь идет о страницах, связанных с Social Data Hub. Эту компанию Facebook подозревает в непредусмотренных в соглашении сборе и анализе данных пользователей, поясняет The Bell. Издание отмечает, что, по оценке участников рынка, для России подобная ситуация является прецедентом.

«В рамках обеспечения мер безопасности на платформе мы удалили страницы Social Data Hub — связанной с Россией компании, занимающейся работой с социальными медиа», — сообщили РБК в соцсети. Там пояснили, что причиной стало то, что компания «занималась скрейпингом (сбор и анализ данных, не прописанных в соглашении. — РБК) данных пользователей, что является нарушением нашего пользовательского соглашения».

«Мы отключили более 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений Social Data Hub от нашего сервиса и ожидаем, что можем найти и отключить еще больше учетных записей», — добавили в Facebook.

Основатель Social Data Hub Артур Хачуян также подтвердил РБК информацию о блокировке аккаунтов. Он сказал, что надеется на разрешение ситуации в ближайшие дни, но не исключает иска к социальной сети при отказе разблокировать аккаунты. «Я искренне думаю, что Facebook через пару дней всем все разблокирует. Но если нет, мы, такие жопошники и бюрократы из России, не поленимся подать в суд», — отметил он.

По словам Хачуяна, подобный иск к Facebook можно подать в Ирландии, где зарегистрированы обе компании. «Но я думаю, что все будет нормально, я написал российским представителям Facebook, и они сказали, что все решат. Проблема в том, что у них (основного офиса Facebook. — РБК) форма обратной связи не работает, нам даже ответить некуда», — рассказал предприниматель.

Хачуян считает, что такое внимание со стороны Facebook произошло после интервью, в котором Social Data Hub сравнили с британской компанией Cambridge Analytica. «Они, скорее всего, неправильно интерпретировали одно из наших публичных интервью. Я всю жизнь презирал эту компанию (Cambridge Analytica. — РБК), мы никогда ничего такого в жизни не делали», — пояснил он.

По его оценкам, было удалено чуть больше 30 аккаунтов: «Самое смешное, что Facebook сказал, что 66 аккаунтов удалил — у нас столько людей-то нет. Я никому точное число не говорю, но там чуть больше 30».

Ранее об удалении личных страниц около 30 сотрудников компаний Social Data Hub и Fubutech сообщал журнал Inc.

В соцсети считают, что целью продажи данных была работа с властями и другими организациями, а это нарушает правила Facebook, сообщало издание, приводя выдержки из письма к Social Data Hub: «У Facebook есть основания полагать, что вы заключили сделку с властями, включающую сверку фотографий из личных аккаунтов пользователей для их идентификации».

Согласно требованию соцсети, компании должны прекратить продажу данных пользователей. Кроме того, Facebook требует предоставить ей полный список всех данных, которые были использованы проектами Хачуяна, и информацию, кому эти данные были проданы, рассказать. После этого данные должны быть уничтожены. Для этого соцсеть настаивает на предоставлении ей доступа к хранилищам этих данных до 12 октября.

Представитель «ВКонтакте» Дмитрий Лушников сообщил The Bell, что в конце сентября также направляли претензию в Social Data Hub, так как компания собирала и использовала данные пользователей российской соцсети без их согласия.​ Основатель Social Data Hub в разговоре с РБК сообщил, что он переговорил с «ВКонтакте» по поводу их обращения в компанию: «Они тоже прислали претензию, мы им написали то же самое, что вся та информация, что мы храним, — у нас на нее есть разрешение».

История с Social Data Hub вряд ли повлияет на рынок, который пережил несколько кризисных ситуаций за последнее время, сказал РБК директор департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

«Две недели назад была обнаружена самая опасная уязвимость Facebook за все время его существования, когда страницы пользователей со всеми их персональными переписками могли быть доступны злоумышленникам», — отметил он.

«Что касается Social Data Hub, надо понимать, что у Facebook есть своя политика использования, с которой пользователи соглашаются при регистрации. В этой политике сказано, что скрейпинг запрещен. И если у Facebook есть доказательства того, что данные «скрейпились», то Facebook на основании своей политики может это блокировать. Вопрос, какие доказательства у них есть», — подчеркнул Фишман.

Social Data Hub позиционирует себя как компанию, специализирующуюся на разработке систем искусственного интеллекта, которая собирает и анализирует данные, в том числе из открытых баз, с форумов и из мобильных приложений.

В марте 2018 года стало известно, что британская компания Cambridge Analytica получила доступ к данным из профайлов более 87 млн пользователей Facebook без их ведома. Это были данные о городе проживания пользователя, списке его друзей, страницах и публикациях, которые он лайкнул. Всю эту информацию компания использовала, чтобы оценивать политические предпочтения пользователей в период президентской кампании в США в 2016 году.