Число жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до 48

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 48 человек, сообщает NBC со ссылкой на шерифа округа Бюьтт.

Ранее сообщалось о 42 жертвах. В результате пожаров были уничтожены более 8,8 тыс. строений, из них 7,6 тыс. — жилые дома, приблизительно 52 тыс. человек эвакуированы. В общей сложности из-за пожаров были эвакуированы более 300 тыс. человек, с пожарами борются более 5,6 тыс. человек.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия и выразил соболезнования родственникам погибших. По словам шерифа, ноябрьские пожары в Калифорнии стали самыми смертельными в истории штата.