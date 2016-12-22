СК назвал три версии крушения сухогруза в Охотском море

Следователи рассматривают три версии крушения сухогруза «Анатолий Крашенинников» в Охотском море: нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническая неисправность и плохие погодные условия. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Сухогруз затонул недалеко от мыса Лопатка Камбального залива утром 9 ноября. На борту судна, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились 280 т груза и 13 человек. Спасатели обнаружили 10 человек, еще трое — капитан, старший помощник и вахтенный механик — пропали без вести.

На следующий день после крушения спасатели смогли найти обломки затонувшего сухогруза. В настоящий момент продолжаются поиски пропавших без вести моряков, следователи также допросили судовладельца и изъяли документацию предприятия.