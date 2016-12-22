Спасатели обнаружили обломки затонувшего в Охотском море сухогруза

При обследовании береговой черты Охотского моря спасатели нашли обломки затонувшего сухогруза «Анатолий Крашенинников», предположительно с верхней палубы. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Поиски пропавших без вести трех членов экипажа — капитана, старшего помощника и вахтенного механика — не принесли результатов. Согласно сообщению, 12 ноября состоится встреча местных властей с семьями моряков. В правительстве также обсудят вопрос об оказании семьям материальной помощи.

Встреча представителей правительства Камчатского края с семьями моряков состоится в понедельник, 12 ноября.

Несмотря на то что авиация, принимавшая участие в поисках пропавших, покинула акваторию, поисково-спасательная операция продолжится. Попутный поиск будут обеспечивать суда.

О том, что сухогруз «Анатолий Крашенинников» затонул в заливе Камбальский в Охотском море, стало известно в пятницу, 9 ноября, около 18:00 по местному времени (9:00 мск). На борту судна, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, было 280 т груза.

Всего на борту находились 13 человек, десять из которых спаслись на плоту — пять пассажиров и пять членов экипажа. Как говорится в сообщении, в скором времени их доставят попутным морским транспортом в Петропавловск-Камчатский.