США ввели санкции против сына лидера «Хезболлы»

США ввели санкции против сына лидера проиранского ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы Джавада, обвинив его в террористической деятельности. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

По данным Госдепа, в 2016 году Джавад занимался подготовкой теракта на Западном берегу реки Иордан, но силы безопасности смогли арестовать пятерых человек, которых он нанял для выполнения операции. Также под ограничения попала палестинская организация Al-Mujahidin Brigades, базирующая в секторе Газа и действующая там с 2005 года.

Отмечается, что группировка поддерживает связи с «Хезболлой», которая предоставила организации финансирование, а также занимает военной подготовкой ее бойцов, чтобы в дальнейшем организовать нападение на Израиль.

Министерство финансов США также ввело санкции против четырех человек, связанных с «Хезболлой». https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm546 Речь идет о Шибле Мухсине Убайде аль-Зайди, Юсуфе Хашиме, Аднане Хуссейне Кавтарани и Мухаммеде Абд-аль-Хади Фархате. Аль-Зайди — выходец из Ирака, остальные — из Ливии. В Минфине указали, что они «возглавляют и координируют» разведывательную и финансовую деятельность «Хезболлы» в Ираке.

Минфин обвинил аль-Зайди в контрабанде нефти из Ирана в Сирию, сборе средств для «Хезболлы» и отправки бойцов в Сирию от имени командующего Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Возобновление санкционного режима США против Ирана вступило в силу 5 ноября, новые ограничения, введенные после выхода Штатов из ядерной сделки с Тегераном в мае, коснулись нефтяного, финансового и транспортного секторов страны. Под санкции попали более 700 физических и юридических лиц. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что Иран «прорвет» американские санкции.