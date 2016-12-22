Помпео заявил о нежелании вести с Китаем холодную войну

Соединенные Штаты не стремятся к холодной войне с Китаем. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после встречи с китайской стороной в формате «два плюс два» (в ней участвовали глава Пентагона, министр обороны КНР, госсекретарь США, а также глава канцелярии ЦК КПК по иностранным делам).

«Соединенные Штаты не проводят политику холодной войны или сдерживания с Китаем. Напротив, мы хотим обеспечить, чтобы Китай действовал ответственно и справедливо в поддержку безопасности и процветания наших стран», — приводятся его слова в Twitter Госдепа.

Однако Помпео рассказал, что США обеспокоены «репрессиями в отношении религиозных групп», в частности христиан, буддистов и мусульман. При этом госсекретарь отметил, что, несмотря на разногласия, сотрудничество между США и Китаем остается важным по многим вопросам.

С начала 2018 года США несколько раз вводили торговые пошлины против китайских товаров на более чем $250 млрд, обвиняя Китай в нарушении интеллектуальной собственности. Китай также вводил ответные пошлины на американские товары. Однако в начале ноября агентство Bloomberg узнало, что президент США Дональд Трамп планирует заключить договор с КНР и таким образом закончить спор. Также США временно вывели восемь стран, в числе которых Китай, из-под антииранских санкций.