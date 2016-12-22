США продлили срок завершения сделок с подсанкционными UC Rusal и En+

Министерство финансов США продлило срок завершения сделок американских компаний с попавшими под санкции UC Rusal, En+ и группы ГАЗ до 7 января 2019 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

«EN +, Rusal и ГАЗ предлагают существенные изменения в корпоративном управлении, способные привести к значительным переменам в контроле над этими попавшими под санкции организациями», — приводятся в сообщении слова представителя американского Минфина.

Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании, включая UC Rusal, попали под санкции Минфина США 6 апреля. Американские власти призвали контрагентов этих компаний завершить все сделки с ними до 5 июня, а инвесторов избавиться от акций и долговых обязательств до 7 мая.

Однако затем Минфин несколько раз переносил крайние сроки. В очередной раз дедлайн для инвесторов и партнеров компаний Дерипаски был продлен до 12 декабря.