В Ростуризме заявили о десятикратном сокращении задержек чартеров

Российские авиакомпании в текущем году сократили задержки чартерных рейсов. Это произошло после введения регламента Минтранса, сообщил советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин, передает ТАСС.

Горин добавил, что в 2017 году задержки составляли 30% в месяц, а сейчас — 3–4%. «За всю историю российской авиации такого прекрасного года не было вообще», — заявил он.

Советник главы Ростуризма отметил, что регламент Росавиации предполагает, что авиакомпаниям, которые задерживают более 10% рейсов более чем на два часа, ограничивают чартерные рейсы. При этом обязательным условием является наличие одного резервного самолета. «Ни одна компания не нарушает регламента по резервным самолетам», — отметил Горин.

В декабре 2017 года Министерство транспорта начало разрабатывать законопроект, увеличивающий штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов и доставки багажа. Тогда штраф составлял 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины стоимости билета.

Поправки в Воздушный кодекс вступили в силу в конце мая 2018 года. Они установили максимальную компенсацию за задержки авиарейсов до 360 тыс. руб. За утерю багажа компенсация выросла до 600 руб. с каждого кг до максимума в 90 тыс. руб. Они касаются международных рейсов, на внутренних компенсация осталась на уровне 25% МРОТ.

В августе Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозках для унификации правил на международных рейсах. Пассажиры также получили право выбрать место предъявления иска авиакомпании.