РАН попросила ₽1 млрд на создание базы вузов и популяризацию науки

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов прокомментировал РБК решение руководства академии попросить у правительства дополнительно выделить 1 млрд руб.

По его словам, эти средства пойдут на четыре направления работы, которые определены поправками в закон о РАН. «Первое и основное — научно-методическое руководство всеми научными организациями страны, включая все научные институты и вузы», — пояснил он.

Хохлов отметил, что это громадное количество организаций. Профессор заявил о необходимости создать базу данных для эффективного взаимодействия, а также проверки отчетов и оценки результативности.

«Второе направление — это прогнозирование дальнейшего развития науки в России. На это тоже нужны дополнительные средства. Третье — международная деятельность. И четвертое — популяризация науки», — рассказал Хохлов.

13 ноября вице-премьер правительства Татьяна Голикова на заседании общего собрания РАН заявила, что кабмин получил просьбу академии о выделении дополнительно 1 млрд руб. «Российской академией наук заявлено было дополнительно 829 млн руб. и еще дополнительно 220 млн руб. на информационное обеспечение. Хочу сказать, что эти материалы сейчас приняты в работу», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Голикова уточнила, что просьба поступила от президента РАН Александра Сергеева накануне. Как отметила вице-премьер, сейчас уже достигнута договоренность с Министерством финансов о проработке вопроса, чтобы успеть к принятию закона о федеральном бюджете.