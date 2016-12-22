Госдума возложила на РАН задачи по популяризации науки и техники

Госдума в окончательном чтении приняла закон, уточняющий цели Российской академии наук (РАН), ее основные задачи, функции и полномочия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В сфере ответственности РАН, согласно новому законопроекту, — задачи по научному, научно-технологическому и социально-экономическому прогнозированию развития страны, популяризация достижений науки и техники, в том числе среди детей и молодежи.

Кроме того, Академия будет отвечать за программу фундаментальных научных исследований в России на долгосрочный период, заниматься их организацией и координацией, готовить предложения по вопросам развития законодательства и проводить по этому вопросу публичные слушания, а также информировать МИД о сотрудничестве с другими странами в научной сфере.

Принятый Госдумой законопроект, изменяющий принципы работы Академии наук, в феврале 2018 года внес на рассмотрение нижней палаты парламента президент Владимир Путин. Поправки в него ко второму и третьему чтению также были внесены после консультаций, которые шли между РАН и президентом, рассказал председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.

В мае 2018 года Минобрнауки было разделено на Минпросвещения (дошкольное и школьное образование) и Миннауки (высшее образование и наука). Одновременно было упразднено Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которое с 2013 по 2018 год осуществляло функции администрирования самой РАН, регулировало ее нормативно-правовую деятельность и управляло имуществом академии. Главой Миннауки стал бывший руководитель ФАНО Михаил Котюков.