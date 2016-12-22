Песков прокомментировал одновременное отсутствие Путина и Медведева

Средства коммуникации позволяют президенту и главе правительства выполнять свои обязанности вне зависимости от того, где они находятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя одновременное нахождение Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева за рубежом, сообщает корреспондент РБК.

«Современные спутниковые и иные средства коммуникации позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности вне зависимости от того, где они находятся», — сказал Песков.

При этом он отметил, что при планировании поездок таких ситуаций стараются избегать, однако установки о недопустимости этого не существует.

Путин направился с государственным визитом в Сингапур, он также примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите. В Кремле сообщали, что президент проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Японии и премьером Таиланда. Медведев прибыл в Палермо, где проходит международная конференция по Ливии.