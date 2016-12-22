Кремль прокомментировал критику топливного соглашения независимыми АЗС

Кремль воспринимает ситуацию вокруг соглашения с крупнейшими топливными компаниями о заморозке цен на бензин как рабочую, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции властей на критику со стороны независимых АЗС. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Концептуально ситуация вчера была обозначена на встрече президента с правительством. Это концептуальная картина, все остальное — это рабочие моменты. Ситуация, она гибкая, и мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать», — сказал Песков.

В конце октября вице-премьер Дмитрий Козак заявил о проверке ценообразования на независимых АЗС, после того как появились сообщения о завышении там цен на топливо. Особое внимание будет уделено компаниям, превысившим цены более чем на 4%. Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша назвал уровень в 4% очень жестким ограничением, а президент Независимого топливного союза Павел Баженов назвал приказы правительства «элементом Госплана в стране, где официального регулирования цен не существует».

12 ноября стало известно, что все нефтяные компании подписали с правительством соглашение, которое замораживает цены на бензин и дизтопливо. В противном случае кабмин угрожал ввести пошлины на горючее.

