На западе Москвы при замене труб нашли скелеты четырех человек
Общество, 11:23
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На западе Москвы при замене труб нашли скелеты четырех человек
В районе Можайского переулка на западе Москвы во время земляных работ по замене труб обнаружены скелеты четырех человек. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета России (СКР) по столице.
По предварительным данным, скелеты принадлежат людям, смерть которых наступила около семи лет назад. Следователи начали проверку для установления обстоятельств гибели и личностей погибших. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
9 ноября в Москве было найдено тело пропавшего и.о. главы муниципалитета Щукино Сергея Середина. По предварительным данным, смерть наступила от сердечного приступа, следов насилия на теле не обнаружено. Ведутся поиски свидетелей смерти Середина.