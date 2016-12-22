В Москве нашли тело пропавшего и.о. главы Щукино

Тело пропавшего и.о. главы муниципалитета Щукино Сергея Середина обнаружили в Москве. Он умер от сердечной недостаточности, сообщается на сайте муниципального округа Москвы.

«Следы насильственной смерти отсутствуют, есть травма от падения. Возможно ему стало плохо, однако никто из прохожих не обратил на это внимания и не вызвал «Скорую помощь», — говорится в сообщении.

2 ноября в 21:30 Середин после работы отправился в центр Москвы, чтобы встретиться с друзьями. В последний раз его видели, когда он выходил из дома 18 на улице Тверская в 04:30 утра. В этом здании располагаются кафе, бары и клуб. Умер чиновник 3 ноября, его тело обнаружили в 08:00 утра в Благовещенском переулке у дома 5.

В сообщении муниципального округа добавляется, что ведутся поиски свидетелей смерти Середина, а также выражаются соболезнования семье и близких чиновника.

«Комсомольская правда» сообщает, что московская полиция начала проверку после обнаружения его тела.