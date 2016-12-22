В здании дипмиссии Ватикана в Риме нашли человеческие кости

В одном из помещений здания нунциатуры (дипмиссии Ватикана) в Риме во время ремонтных работ нашли фрагменты человеческих костей, говорится в сообщении пресс-службы Святого престола.

Как сообщает газета Corriere della Sera, по факту находки папский нунций Эмиль Пол Црихриг обратился к инспектору общественной безопасности Ватикана (посредник с итальянской жандармерией) Луиджи Карневали, а тот связался с полицией и прокуратурой. С останками начали работу полицейские криминалисты, чтобы установить пол и дату смерти.

По одной из версий, это могут быть кости ​пропавшей в Ватикане в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди. Все эти годы родственники пытались узнать судьбу девушки. Для установления родства будет проведен анализ ДНК.

Как сообщает la Stampa, это также могут быть останки 15-летней Миреллы Грегори, которая пропала за месяц до Орланди.