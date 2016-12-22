Израиль показал видео авиаудара по штаб-квартире разведки ХАМАС

Во время серии авиаударов в ответ на обстрел ракетами, израильские Военно-воздушные силы уничтожили штаб-квартиру военной разведки палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, видеозапись опубликована на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

«Именно там оперативники ХАМАСа собирали информацию для совершения нападений на израильтян», — сообщили израильские военные, отметив, что штаб-квартира разведки была расположены недалеко от школы.

С понедельника, 12 ноября, с территории сектора Газа по Израилю выпустили более 300 ракет, 70 из которых удалось перехватить. Сообщается, что один человек погиб, еще 53 пострадали. В ответ израильские ВВС уничтожили 70 целей на палестинской территории.

В ходе ответного авиаудара Израиля в секторе Газа было уничтожено здание телеканала Al-Aqsa TV, который является официальным СМИ ХАМАС, погибли трое палестинцев.