СМИ увидели ответ Трампу в фото с французскими военными под дождем

Французские военные показали в Twitter фото с тренировок под дождем, после того, как из-за непогоды президент США Дональд Трамп отказался посетить американское военное кладбище под Парижем, пишет Business Insider.
«Идет дождь, но это не имеет значения. Мы остаемся мотивированными», — говорится в сообщении, к которому добавлен хэштег на английском — Monday Motivation («Мотивация на понедельник»). Позже они призвали не искать в своей записи намеков.
Как отмечает Business Insider, первое сообщение появилось на фоне того, как Трампа критикуют за отказ посетить военное кладбище, где похоронены американские военнослужащие, погибшие в годы Первой мировой войны. Таким образом военные могли «потроллить» Трампа, пишет издание.
В Белом доме объяснили изменение планов президента «логистическими сложностями, вызванными погодой». После этого с критикой Трампа выступил Дэвид Фрам, бывший спичрайтер Джорджа Буша-младшего. «Это просто удивительно, что президент не хочет почтить память погибших во Франции солдат, а вместо этого остается в гостинице и смотрит телевизор», — сказал он.
Экс-замсоветника по нацбезопасности США Бен Родс отметил, что Трамп использовал тему армии в предвыборных выступлениях, но отказался посетить могилы тех, кто «погиб во славу Америки». С критикой президента США выступил и внук экс-премьера Великобритании Уинстона Черчиля, парламентарий Николас Сомс. «Они погибли, глядя врагу в глаза, а этот жалкий и неспособный Дональд Трамп не смог даже бросить вызов погоде, чтобы отдать дань уважения павшим», — написал он в Twitter.