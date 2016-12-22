Внук Черчилля раскритиковал Трампа за отказ посетить военное кладбище

Президента США Дональда Трампа раскритиковали за нежелание посетить кладбище американских военных под Парижем из-за дождя. В частности, с критикой выступил внук экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, член парламента Николас Сомс.

«Они погибли, глядя врагу в глаза, а этот жалкий и неадекватный Дональд Трамп не смог даже бросить вызов погоде, чтобы отдать дать уважения павшим», — написал Сомс в Twitter. Свой пост он сопроводил хештегом: «он не подходит для представления этой великой страны».

Другой член британского парламента Тобиас Элвуд указал, что с сожалением воспринял отказ Трампа от поездки на кладбище. «Дождь был обычным делом на Западном фронте. К счастью, он не помешал нашим отважным героям делать свое дело», — добавил он.

Решение Трампа осудил также Дэвид Фрам, бывший спичрайтер экс-президента США Джорджа Буша. Он отметил, что американский президент настаивал на поездке в Париж на столетнюю годовщину окончания войны, а «когда добрался туда, из-за погоды уклонился от почитания тех, кто сражались и погибли в дождь и грязь сто лет назад».

Ранее Трамп отказался посетить в ходе визита во Францию американское кладбище в Буа Бело. В Белом доме заявили, что это связано с «логистическими сложностями, вызванными погодой». Вместо него на кладбище поехали глава аппарата Белого дома Джон Келли и председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.