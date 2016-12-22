В Думе предложили сообщать должникам о привлечении коллекторов через СМС

Комитет Госдумы по финансовому рынку начал разрабатывать законопроект, согласно которому банки и микрофинансовые организации должны будут с помощью СМС сообщать клиентам, что к взысканию с них долга привлекли коллекторов, рассказал «Известиям» председатель комитета Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
Он пояснил, что часто клиенты банков и микрофинансовых организаций не знают, что их делом занялись коллекторы, которые, в свою очередь, не всегда действуют в рамках законодательства. Согласно поправкам, должников должны будут оповещать по электронной почти и СМС.
Согласно действующим законам, кредиторы передают клиентам такую информацию заказным письмом. Как отмечают «Известия», данную идею поддержали Сбербанк, ВТБ и Почта Банк.
В конце октября с идеей информировать граждан о задолженностях по СМС выступили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). По планам ведомства, соответствующие изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.