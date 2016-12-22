В ФССП рассказали о планах оповещать россиян о задолженности через СМС

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) рассчитывает, что с 2020 года россияне смогут получать информацию о своих задолженностях через СМС, рассказал «Известиям» глава ФССП Дмитрий Аристов.
Он отметил, что в данном случае услуги почты не всегда могут оказаться эффективны, потому был создан законопроект, согласно которому для этих целей будут использоваться СМС-сообщения.
«Предложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой через SMS или портал госуслуг», — сказал Аристов
Глава ФССП добавил, что согласно планам ведомства, изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что из-за различных долгов около 2,8 млн россиян не могут выехать за границу. При этом в 2017-ом подобные ограничения касались 1,6 млн граждан России. За восемь месяцев текущего года приставы взыскали с должников 85,9 млрд руб., в 46% производств взыскание было наложено на доходы должника.