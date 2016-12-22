Роскачество проверило молочные сосиски

Эксперты Роскачества не обнаружили массового применения сои и целлюлозы при производстве молочных сосисок, но не все из них соответствовали рецептуре, говорится в поступившем в РБК сообщении Роскачества.​

Сосиски изучали на предмет наличия в них антибиотиков, сои, крахмала, специалисты также проверили микробиологические показатели продукции, в частности общую бактериальную обсемененность и наличие в сосисках кишечной палочки.

«По результатам испытаний сосиски «Молочные» девяти торговых марок из 40 соответствовали не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества», — заявили в Роскачестве. В этот список вошла продукция следующих марок: «Бурятмясопром», «Восточный», «Йола», «Микоян», «Мясной дом Бородина 1997», «Пит-Продукт», «Серышевский», «Фамильные колбасы» и «Дымов».

Там отметили, что специалисты ведомства не подтвердили «потребительский миф» о том, что в сосисках вместо мяса используют сою и субпродукты. «В Роскачестве также опровергли легенду о том, что в сосиски кладут не только бумагу, но и мясо кошек и собак», — говорится в исследовании.

В то же время в Роскачестве отметили, что некоторые молочные сосиски не соответствуют рецепту по ГОСТ — в них добавляют мясо птицы. У двух торговых марок нашли нарушения по микробиологическим показателям, в составе семи марок обнаружили крахмал, а еще у восьми — влагоудерживающую добавку.

Чтобы выбрать молочные сосиски, в Роскачестве советуют изучить этикетку и проверить состав, в котором должны на первых двух местах должны быть свинина и говядина. Кроме того, сосиски по ГОСТ должны содержать нитрит натрия (E250) и аскорбиновую кислоту (Е300) или же аскорбат натрия (Е301).

Сама упаковка может быть как вакуумной, так и с газовой средой. Доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова заявила, что оба способа упаковки идентичны по уровню безопасности и сроку годности продукта. «Отличие в том, что вакуумная упаковка сжимает сосиски, в результате они могут деформироваться и выделять сок в упаковке», — сообщили в Роскачестве, подчеркнув, что жидкость не должна быть мутной, в ней не должны присутствовать взвесь, осадки и т.п.