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Роскачество не нашло отвечающей знаку качества кильки в томате
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Роскачество не нашло отвечающей знаку качества кильки в томате
Общество, 08:00
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Роскачество не нашло отвечающей знаку качества кильки в томате

Роскачество провело исследования кильки в томатном соусе, которую продают на российском рынке. По итогам исследования был составлен рейтинг продукции под различными брендами, говорится в поступившем в РБК сообщении организации.

Все консервы, подвергавшиеся исследованию (всего 10 брендов), были произведены на территории России: в Калининградской области, Крыму и Краснодарском крае. Организация оценивала кильку по 53 показателям качества и безопасности, в том числе по свежести, вкусу, запаху, цвету, соотношению составных частей рыбы и томатного соуса, наличию посторонних примесей и по другим показателям. «Помимо этого, эксперты проверили, действительно ли производители кладут в консервы именно кильку, а не подменяют ее другой рыбой, производятся ли консервы в условиях стерильности и вся ли килька безопасна», — рассказали в организации.

Все исследованные консервы были признаны безопасными для здоровья. Тем не менее, эксперты обнаружили отдельные несоответствия ГОСТу. Три производителя положили в консервы меньше рыбы, чем предполагает стандарт: до минимума в 70% не дотянули консервы «Беринг» (60% рыбы), «Вкусные консервы» (68% рыбы), «Знак качества» (66% рыбы). Напротив, максимальный объем рыбы оказался в консервах марок «Ультрамарин» и «Белый кит» — в них производители положили 78% и 75% рыбы соответственно. Один бренд («Беринг») недоложил томатной пасты.

Лидерами среди всех брендов по количеству белка стала килька «Пролив» и GoldFish, а лучший показатель по содержанию фосфора продемонстрировала марка «Белый кит». Эксперты оценили и вкусовые качества продукции. «Приятный, свойственный данному виду консервов вкус обнаружился в кильке четырех брендов: «Белый кит», «Вкусные консервы», «За Родину», «Пелагус». В пяти торговых марках чувствовался привкус горечи, а продукция одной торговой марки оказалась с кислым привкусом. «Горчили» торговые марки «5 морей», «GoldFish», «Пролив», «Знак качества» и «Беринг», а с кислым привкусом оказался «Ультрамарин», — рассказали в организации.

В итоге лучшими в рейтинге Роскачестве оказались консервы «килька в томате» двух торговых марок: «Пролив» (4,36 балла) и «За Родину» (4,26 балла). Особо в организации отметили, что цена не оказала существенного влияния на качество продукции. «В исследовании самые дорогие и самые дешевые консервы получили почти одинаковые баллы, а значит, в случае кильки в томате ориентироваться на цену не стоит», — отметили эксперты.

Тем не менее, ни одна из марок не может претендовать на знак качества, который выдает организация.

Не все производители соглашались с результатами оценок Роскачества. Так, в июне Союз пивоваров обвинил организацию в ошибках при проверках светлого пива. Пивовары заявили, что результаты Роскачества вводят потребителей в заблуждение.

Теги: Роскачество
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